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Sétimo mais rico do mundo

Fortuna de Elon Musk supera a de Warren Buffett

Em 2019, Musk foi o CEO mais bem pago do mundo, recebendo US$ 595 milhões (R$ 3,1 bilhões) da Tesla
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 jul 2020 às 15:56

Publicado em 11 de Julho de 2020 às 15:56

Elon Musk é dono de cerca de um quinto das ações da Tesla
Elon Musk é dono de cerca de um quinto das ações da Tesla Crédito: Reuters/Folhapress
O valor líquido da fortuna de Elon Musk, 49, superou a de Warren Buffett, 89, na sexta-feira (10), quando o presidente executivo da Tesla se tornou a sétima pessoa mais rica do mundo, segundo o Índice de Bilionários da Bloomberg.
A fortuna de Musk aumentou em US$ 6,07 bilhões (R$ 32,31 bilhões) na sexta, depois de um salto de 10,8% das ações da fabricante de carros elétricos, e alcançou US$ 70,5 bilhões (R$ 375,27 bilhões).
O presidente da montadora de carros elétricos é dono de cerca de um quinto das ações da Tesla, que acumulam alta de 270% neste ano, depois que a empresa aumentou as vendas de seu sedã Modelo 3.
Em 2019, Musk foi o CEO mais bem pago do mundo, recebendo US$ 595 milhões (R$ 3,1 bilhões) da Tesla. O segundo colocado foi Tim Cook, da Apple, com US$ 133,72 milhões (R$ 711,79 milhões).
O patrimônio líquido de Buffett caiu no começo da semana quando ele doou US$ 2,9 bilhões (R$ 15,43 bilhões) em ações da Berkshire Hathaway para caridade. Agora, ele soma US$ 69,2 bilhões (R$ 368,35 bilhões).

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VEJA A LISTA DOS HOMENS MAIS RICOS DO MUNDO, SEGUNDO A BLOOMEBERG:

1 - Jeff Bezos - US$ 189,4 bilhões (R$ 1 trilhão)
Fundador e presidente da Amazon
2 - Bill Gates - US$ 115,5 bilhões (R$ 614,8 bilhões)
Co-fundador da Microsoft
3 - Mark Zuckerberg - US$ 93 bilhões (R$ 495 bilhões)
Co-fundador e presidente do Facebook
4 - Bernard Arnault - US$ 92,6 bilhões (R$ 492,9 bilhões)
Presidente da LVMH, maior empresa de artigos de luxo do mundo (dona da Louis Vuitton)
5 - Steve Ballmer - US$ 76,8 bilhões (R$ 408,8 bilhões)
Ex-presidente da Microsoft
6 - Larry Page - US$ 72,7 bilhões (R$ 386,98 bilhões)
Co-fundador e ex-presidente do Google
7 - Elon Musk - US$ 70,5 bilhões (R$ 375,27 bilhões)
Presidente da Tesla e fundador da SpaceX
8 - Sergey Brin - US$ 70,4 bilhões (R$ 374,73 bilhões)
Co-fundador e ex-presidente do Google
9 - Mukesh Ambani - US$ 70,2 bilhões (R$ 373,67 bilhões)
Presidente e o maior acionista da Reliance Industries, maior empresa indiana do setor privado
10 - Warren Buffett - US$ 69,2 bilhões (R$ 368,35 bilhões)
Acionista majoritário e presidente da Berkshire Hathaway

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