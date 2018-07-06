Tailândia: Elon Musk oferece time de engenheiros para ajudar em resgate

Elon Musk Crédito: Reprodução/Facebook

O empresário bilionário, Elon Musk, ofereceu enviar uma equipe de engenheiros à Tailândia para explorar formas de tentar resgatar o grupo de 13 rapazes presos em uma caverna inundada no Norte do país.

As empresas de Musk poderiam prestar assistência na tentativa de localizar precisamente os meninos usando a tecnologia da Exploration Technologies Corp. ou da Boring. As companhias poderiam disponibilizar sua expertise em escavação e perfuração. O sistema de drenagem de água poderia ser fortalecido com bombas e baterias da Tesla, fabricante de automóveis.

Um porta-voz da Boring disse: "Estamos falando com o governo da Tailândia para ver como podemos ajudar, e estamos enviando equipes da SpaceX/Boring Company dos EUA à Tailândia hoje para oferecer apoio em solo. Uma vez que for confirmado o que será útil de enviar, enviaremos. Estamos recebendo retornos e orientação das pessoas em Chiang Rai para determinar a melhor maneira de assistir os esforços".

Os 12 meninos e seu treinador de futebol estão presos no local há 13 dias. Uma equipe de socorro com integrantes de vários países encontraram o grupo após 10 dias de buscas. O resgate está estagnado devido à presença de trechos muito estreitos e o alto nível de água, que vem sendo bombeado para fora desde o dia em que foram encontrados.

No ano passado, após um furacão devastador atingir a ilha de Porto Rico, o governo local pediu ajuda de Musk. A Tesla enviou equipamentos e forneceu orientação de especialistas sobre a reconstruição da infraestrutura.

Nos últimos dias, Musk indicou uma possível ajuda:

"Suspeito que o governo tailandês mantém o controle, mas fico feliz em ajudar se houve alguma forma", escreveu ele no Twitter.

POSSÍVEIS MÉTODOS DE RESGATE

Diante da perspectiva de fortes chuvas no fim de semana, falta de experiência em mergulho e ainda a desnutrição de dois dos 12 meninos e do seu treinador de futebol, a Tailândia mobilizou um verdadeiro exército de militares e especialistas de vários países que avaliam duas principais estratégias de resgate. Na quinta-feira, mais 30 mergulhadores de elite se juntaram aos 80 já no local, enquanto as autoridades enviavam entre 20 e 30 equipes para rastrear a área sobre a caverna para tentar encontrar uma fenda ou chaminé que a ligue a superfície e evite o resgate subaquático.

O primeiro cenário é retirar, com a necessidade de mergulho, somente aqueles que estiverem prontos e saudáveis. O plano é aproveitar ao máximo a drenagem já feita em zonas alagadas e minimizar a necessidade de fazer arriscadas travessias submersas.