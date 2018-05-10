Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Ford terá que pagar carro a cliente por não resolver defeito no prazo
Defesa do Consumidor

Ford terá que pagar carro a cliente por não resolver defeito no prazo

STJ determinou restituição por reparo ter levado mais de 30 dias determinados por lei

Publicado em 10 de Maio de 2018 às 18:24

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 mai 2018 às 18:24
Conserto levou 45 dias para ser concluído devido à falta de peças no estoque da fabricante Crédito: Reprodução/Pixabay
A Ford terá que pagar a um cliente o valor de um carro novo que apresentou defeito não solucionado no prazo de 30 dias, como determina o artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor (CDC). A decisão da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) não concedeu, no entanto, indenização por danos morais.
No processo, o consumidor contou que comprou o carro zero quilômetro, por R$ 55 mil, que apresentou ruídos estranhos e problemas na direção elétrica. Ele foi orientado pela assistência técnica da concessionária a não utilizar o veículo até o reparo. O conserto, no entanto, levou 45 dias para ser concluído, devido à falta de peças no estoque da fabricante.
A ministra Nancy Andrighi, relatora do recurso especial do consumidor, chamou atenção para o fato do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) já ter reconhecido que o defeito do veículo não foi resolvido no prazo de 30 dias, o que dá ao consumidor o direito a restituição do valor pago pelo bem.
Com efeito, a despeito de o veículo ter sido reparado com as peças originais de fábrica, concluindo-se pelo completo reparo do mesmo, o fato é que não foi obedecido o prazo legal previsto na lei consumerista, impondo-se a restituição do valor pago ao adquirente do automóvel, porque opção por ele eleita, apontou a ministra.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Coluna Pelo Mercado - Fim de Expediente - CBN 30 anos
Credibilidade e conexão com o público marcam "Fim de Expediente" especial para celebrar os 30 anos da CBN Vitória
Juliano Gauche e Mário Lúcio farão show no Parque Cultural Casa do Governador
Show internacional e lançamento de disco agitam Vila Velha neste fim de semana
Incêndio destruiu galpões de empresa de móveis em Cariacica
Incêndio de grandes proporções destrói galpões de empresa de móveis em Cariacica

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados