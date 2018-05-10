Ford terá que pagar carro a cliente por não resolver defeito no prazo

Conserto levou 45 dias para ser concluído devido à falta de peças no estoque da fabricante Crédito: Reprodução/Pixabay

A Ford terá que pagar a um cliente o valor de um carro novo que apresentou defeito não solucionado no prazo de 30 dias, como determina o artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor (CDC). A decisão da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) não concedeu, no entanto, indenização por danos morais.

No processo, o consumidor contou que comprou o carro zero quilômetro, por R$ 55 mil, que apresentou ruídos estranhos e problemas na direção elétrica. Ele foi orientado pela assistência técnica da concessionária a não utilizar o veículo até o reparo. O conserto, no entanto, levou 45 dias para ser concluído, devido à falta de peças no estoque da fabricante.

A ministra Nancy Andrighi, relatora do recurso especial do consumidor, chamou atenção para o fato do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) já ter reconhecido que o defeito do veículo não foi resolvido no prazo de 30 dias, o que dá ao consumidor o direito a restituição do valor pago pelo bem.