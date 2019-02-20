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Força Sindical

Força Sindical: Reforma da Previdência só prejudica os mais pobres

Segundo a Força Sindical, quaisquer alterações precisam ter como princípio básico que os aposentados recebam benefícios com valores suficientes para oferecer-lhes uma vida saudável e digna

Publicado em 

20 fev 2019 às 20:02

Publicado em 20 de Fevereiro de 2019 às 20:02

Reforma da Previdência só prejudica os mais pobres, diz Força Sindical Crédito: Divulgação/Facebook Força Sindical
Em nota enviada à imprensa, a Força Sindical chamou a reforma da Previdência proposta pelo governo de perversa e disse que ela só prejudica os trabalhadores menos favorecidos economicamente.
Segundo a Força Sindical, quaisquer alterações precisam ter como princípio básico que os aposentados recebam benefícios com valores suficientes para oferecer-lhes uma vida saudável e digna. "Pagar um valor abaixo do estabelecido pelo salário mínimo é entregar apenas uma "esmola" para os milhões de aposentados que ajudaram a construir este País."
A Força Sindical afirma que, caso a reforma seja aprovada, os trabalhadores que começaram a contribuir mais cedo ao INSS serão os mais afetados. Além disso, afirma que o novo sistema vai aumentar em cerca de dez anos o tempo de trabalho.
As centrais sindicais vão realizar um ato na Praça da Sé, em São Paulo, como forma de protesto contra o fim da aposentadoria no próximo dia 20.
A entidade afirma lutar por uma Previdência universal e sem privilégios.

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