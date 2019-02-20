Força Sindical: Reforma da Previdência só prejudica os mais pobres

Segundo a Força Sindical, quaisquer alterações precisam ter como princípio básico que os aposentados recebam benefícios com valores suficientes para oferecer-lhes uma vida saudável e digna. "Pagar um valor abaixo do estabelecido pelo salário mínimo é entregar apenas uma "esmola" para os milhões de aposentados que ajudaram a construir este País."