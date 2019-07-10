Veículos

Fluxo total nas estradas com pedágio sobe 0,9% em junho

No comparativo interanual, em que os dados da ABCR de junho são comparados com os de junho de 2018, o fluxo total de veículos nas estradas pedagiadas subiu 4,9%: o dos leves avançou 9,4% e o dos pesados recuou 7%

Publicado em 10 de julho de 2019 às 14:23 - Atualizado há 6 anos

Movimento no pedágio da Terceira Ponte: receita 11,63% maior no ano passado. Crédito: Gazeta Online

O fluxo total de veículos pelas estradas pedagiadas do País em junho cresceu 0,9% em relação a maio, já descontados os efeitos sazonais, informou a Associação Brasileira de Concessionárias de Veículos (ABCR). O índice é calculado em parceria com a Tendências Consultoria Integrada.

Na mesma base de comparação, o fluxo de veículos leves pelas praças de pedágio cresceu os mesmos 0,9% e o de pesados recuou 0,6%, também com ajustes sazonais.

De janeiro a junho, a circulação total de veículos pelas estradas pedagiadas do País cresceu 4,1%. Os leves acumularam alta de 3,7% e os pesados, alta de 5,2%. No acumulado de 12 meses até junho, o fluxo total de veículos nas estradas pedagiadas cresceu 2%. Na mesma base de comparação, os leves acumularam alta de 1,5% e o dos pesados, de 3,5%.

