Fluxo total nas estradas com pedágio sobe 0,9% em junho

Movimento no pedágio da Terceira Ponte: receita 11,63% maior no ano passado. Crédito: Gazeta Online

O fluxo total de veículos pelas estradas pedagiadas do País em junho cresceu 0,9% em relação a maio, já descontados os efeitos sazonais, informou a Associação Brasileira de Concessionárias de Veículos (ABCR). O índice é calculado em parceria com a Tendências Consultoria Integrada.

pedágio cresceu os mesmos 0,9% e o de pesados recuou 0,6%, também com ajustes sazonais. Na mesma base de comparação, o fluxo de veículos leves pelas praças decresceu os mesmos 0,9% e o de pesados recuou 0,6%, também com ajustes sazonais.

No comparativo interanual, em que os dados da ABCR de junho são comparados com os de junho de 2018, o fluxo total de veículos nas estradas pedagiadas subiu 4,9%: o dos leves avançou 9,4% e o dos pesados recuou 7%.