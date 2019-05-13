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De olho na mala

Fiscalização mais rigorosa para bagagem de mão começa a valer em 5 aeroportos

Ainda não há previsão de quando a medida passa a valer no Aeroporto de Vitória

Publicado em 

13 mai 2019 às 15:24

Publicado em 13 de Maio de 2019 às 15:24

Fila em aeroporto: tamanho da bagagem de mão é fiscalizada Crédito: Marcelo Camargo/ Agência Brasil
A fiscalização mais rigorosa da bagagem de mão começa a valer nesta segunda-feira (13) nos aeroportos Congonhas (São Paulo), Galeão e Santos Dumont (Rio de Janeiro), Santa Genoveva (Goiânia) e Salgado Filho (Porto Alegre). A medida estava funcionando em caráter educativo havia duas semanas, com os passageiros sendo apenas informados sobre as novas determinações acerca das malas de mão.
Agora, antes de passar pela esteira de raio X no embarque, quem for viajar nestes aeroportos terá de seguir por um setor de triagem. Lá, uma caixa será utilizada para medir se as bagagens estão ou não dentro das dimensões permitidas. Caso não estejam, estes passageiros terão de voltar ao setor de check-in para despachar seus pertences.
A ação de quatro fases começou a ser implementada de maneira educativa, em 10 de abril, nestes quatro aeroportos. Em 17 de abril foi a vez dos aeroportos de Confins (Belo Horizonte), Pinto Martins (Fortaleza), Guararapes - Gilberto Freyre (Recife) e Val-de-Cans - Júlio Cezar Ribeiro (Belém).
A ação termina no dia 23 de maio, com a inclusão dos aeroportos Luís Eduardo Magalhães (Salvador) e Aeroporto Internacional de São Paulo (Guarulhos).
Ainda não há previsão de quando a medida passa a valer no Aeroporto de Vitória.
REGRAS
Apesar de existirem desde 2017, as regras passaram a ser exigidas só agora dos passageiros pela Associação Brasileira das Empresas Aéreas (Abear) em 15 aeroportos brasileiros.
O objetivo, diz a associação, é agilizar o fluxo de clientes nas áreas de embarque, uma vez que muitos viajantes levam consigo bagagens fora dos padrões definidos, o que pode ocasionar no atraso de voos e traz desconforto aos passageiros.
A medida será adotada por todas as companhias aéreas nacionais e as dimensões estipuladas são as mesmas em todas elas: 55 cm de altura, 25 cm de largura e 25 cm de profundidade, conforme estipulado pela Associação Internacional de Transporte Aéreo (Iata, na sigla em inglês).
DATAS DETALHADAS
Confira abaixo as datas da ação:
- 10 de abril (educativo) e 25 de abril (definitivo): Juscelino Kubitschek (Brasília), Afonso Pena (Curitiba), Viracopos (Campinas) e Aluízio Alves (Natal);
- 17 de abril (educativo) e 2 de maio (definitivo): Confins (Belo Horizonte), Pinto Martins (Fortaleza), Guararapes - Gilberto Freyre (Recife) e Val-de-Cans - Júlio Cezar Ribeiro (Belém);
- 24 de abril (educativo) e 13 de maio (definitivo): Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, Santa Genoveva (Goiânia), Salgado Filho (Porto Alegre), Galeão - Tom Jobim e Santos Dumont (Rio de Janeiro);
- 8 de maio (educativo) e 23 de maio (definitivo): Luís Eduardo Magalhães (Salvador) e Aeroporto Internacional de São Paulo (Guarulhos).

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