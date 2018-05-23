Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Fim de cobrança do Cide traz pouco resultado para consumidor
Combustíveis

Fim de cobrança do Cide traz pouco resultado para consumidor

Peso do imposto hoje é de R$ 0,05 por litro

Publicado em 22 de Maio de 2018 às 21:42

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 mai 2018 às 21:42
Caminhoneiros em protesto no Espírito Santo Crédito: Caíque Verli
O valor da Cide representa hoje R$ 0,05 do litro do diesel vendido no Brasil, de acordo com analistas. Para o especialista em direito tributário Luís Carlos Ferreira dos Santos Junior a possibilidade de o governo zerar a Cide no diesel trará poucos resultados para os consumidores, apesar de ele considerar positiva qualquer iniciativa de redução da carga tributária no país.
Para o advogado, o mais importante para reduzir a elevada carga tributária nos combustíveis seria se discutir a redução do ICMS que no Rio de janeiro é de 34% e nos demais Estados de 25%.
"A medida traz poucos resultados reais para os consumidores. É uma medida de caráter mais político às vésperas das eleições do que de caráter tributário. Apesar de toda redução na carga tributária ser bem vinda, a medida não trará nenhum impacto financeiro no curto prazo. A medida terá pouco resultado efetivo", destacou o advogado.
Outro especialista ressaltou a necessidade de se reduzir o PIS/Cofins, que chega a cerca de R$ 0,46 por litro de diesel comercializado.
"Somente a Cide não vai resolver o problema. O governo precisa seguir as iniciativas internacionais e reduzir a carga tributária dos combustíveis" disse o advogado Luis Ladeira.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Homem é morto a tiros durante festa de aniversário em Cariacica
Homem é morto e mulher baleada durante festa de aniversário em Cariacica
Crime aconteceu entre os bairros Santo André e São José, na noite de sábado (25); vítima foi atingida no pescoço após discussão
Mulher é baleada no pescoço após ser chamada por suspeito em Vitória
Imagem de destaque
Frango assado: 6 receitas para um almoço de domingo especial

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados