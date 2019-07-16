Fim da cobrança do roaming no Mercosul está em discussão inicial, diz sindicato Crédito: Michael Bocchieri/AFP

As operadoras de telecomunicações no Brasil ainda aguardam uma decisão da cúpula do Mercosul para se posicionarem a respeito do potencial fim da cobrança de roaming nos países do bloco. "O tema ainda está em discussão inicial e as empresas aguardam o avanço do debate para análises e providências, caso sejam necessárias", afirmou em nota ao Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, o Sindicato Nacional das Empresas de Telefonia e Serviço Móvel (Sinditelebrasil).

"As prestadoras de serviços de telecomunicações estão acompanhando o debate", completou a entidade. As companhias Vivo, Claro, TIM e Oi foram procuradas pela reportagem, mas todas preferiram não se manifestar sobre o tema e deixar essa tarefa para o sindicato que representa a categoria.

Os presidentes dos países do Mercosul devem anunciar na Quarta-feira (17) acordo para acabar com o roaming internacional para ligações por telefone celular entre os países-membros do bloco. O anúncio será feito durante a cúpula. Os técnicos discutem ainda as linhas finais do acordo, entre elas o prazo de carência para que isso entre em vigor. Não será de imediato, segundo fontes.