Fibria tem lucro de R$ 615 mi no 1º trimestre, abaixo do esperado

Líder mundial na produção de celulose de eucalipto, a Fibria está presente em cinco países e exporta para mais de 40 nações Crédito: Divulgação

O lucro líquido divulgado pela Fibria no primeiro trimestre de 2018, de R$ 615 milhões, veio 30% abaixo da média das projeções da Prévia Broadcast (com Bradesco BBI, BB Investimentos, Itaú BBA e BTG Pactual), de R$ 874 milhões. O resultado, porém, é 87% mais alto do que o lucro obtido um ano antes.

Já o Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado, de R$ 1,824 bilhão, ficou dentro da média das estimativas, de R$ 1,838 bilhão.

A receita líquida de R$ 3,693 bilhões no primeiro trimestre de 2018 ficou 9% abaixo do esperado pelas quatro casas consultadas, que era de R$ 4,050 bilhões.