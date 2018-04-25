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Negócios

Fibria tem lucro de R$ 615 mi no 1º trimestre, abaixo do esperado

Resultado veio 30% abaixo da média das projeções da Prévia Broadcast

Publicado em 25 de Abril de 2018 às 12:10

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 abr 2018 às 12:10
Líder mundial na produção de celulose de eucalipto, a Fibria está presente em cinco países e exporta para mais de 40 nações Crédito: Divulgação
O lucro líquido divulgado pela Fibria no primeiro trimestre de 2018, de R$ 615 milhões, veio 30% abaixo da média das projeções da Prévia Broadcast (com Bradesco BBI, BB Investimentos, Itaú BBA e BTG Pactual), de R$ 874 milhões. O resultado, porém, é 87% mais alto do que o lucro obtido um ano antes.
Já o Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado, de R$ 1,824 bilhão, ficou dentro da média das estimativas, de R$ 1,838 bilhão.
A receita líquida de R$ 3,693 bilhões no primeiro trimestre de 2018 ficou 9% abaixo do esperado pelas quatro casas consultadas, que era de R$ 4,050 bilhões.
O Estadão/Broadcast considera que o resultado está em linha com as projeções quando a variação para cima ou para baixo é de até 5%.

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