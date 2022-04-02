Fertilizantes Heringer troca diretoria e conselho de administração

O diretor presidente da Fertilizantes Heringer, Dalton Carlos Heringer, e todos os membros do Conselho de Administração da companhia renunciaram aos cargos, conforme Fato Relevante divulgado na quinta-feira (31).

Segundo o comunicado, no âmbito do fechamento da aquisição da Heringer pela Eurochem, ocorrido em 28 de março de 2022, e das renúncias recebidas, foram realizadas, também no dia 31 de março, Assembleia Geral Extraordinária, bem como reunião do Conselho de Administração, que aprovaram a nova composição de mencionados órgãos, assim como a eleição de seus novos membros.

O Conselho de Administração da companhia, que tem unidade em Viana, no Espírito Santo, passa a ser composto por 7 (sete) membros, sendo eles:

Unidade da Fertilizantes Heringer em Viana, no Espírito Santo Crédito: Heringer/Divulgação

Kuzma Marchuk, presidente do Conselho de Administração;

Lieven Cooreman, vice-presidente do Conselho de Administração;



Elena Kholmanskikh, membro efetivo do Conselho de Administração;



Olga Plevako, membro efetivo do Conselho de Administração;



Daniil Sergunin, membro efetivo do Conselho de Administração



Antonio Donizetti Rubbo, membro Independente do Conselho de Administração;



Flávio César Maia Luz, membro Independente do Conselho de Administração.



Já a diretoria da companhia passa a ser composta por 4 (quatro) membros, sendo eles:

Lieven Cooreman, diretor Presidente;

Julio Enrique Varela Gubitosi, diretor financeiro e de relações com investidores;



Ulisses Maestri, diretor comercial e diretor técnico;



Alfredo Fardin, diretor de suprimentos e logística.



Na terça-feira (29), durante teleconferência sobre os resultados do quarto trimestre de 2021 e do ano de 2021, o até então diretor-presidente da Fertilizantes Heringer, Dalton Heringer, informou que a 2ª Vara Cível da Comarca de Paulínia (SP) concedeu no dia 22 de março o pedido de encerramento da Recuperação Judicial (RJ) solicitado pela empresa em 16 de fevereiro deste ano.