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Novo comando

Fertilizantes Heringer troca diretoria e conselho de administração

Em 22 de março, empresa teve o pedido de encerramento da Recuperação Judicial (RJ) aceito pelo Judiciário
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

02 abr 2022 às 18:54

Publicado em 02 de Abril de 2022 às 18:54

O diretor presidente da Fertilizantes Heringer, Dalton Carlos Heringer, e todos os membros do Conselho de Administração da companhia renunciaram aos cargos, conforme Fato Relevante divulgado na quinta-feira (31).
Segundo o comunicado, no âmbito do fechamento da aquisição da Heringer pela Eurochem, ocorrido em 28 de março de 2022, e das renúncias recebidas, foram realizadas, também no dia 31 de março, Assembleia Geral Extraordinária, bem como reunião do Conselho de Administração, que aprovaram a nova composição de mencionados órgãos, assim como a eleição de seus novos membros.
O Conselho de Administração da companhia, que tem unidade em Viana, no Espírito Santo, passa a ser composto por 7 (sete) membros, sendo eles:
Unidade da Fertilizantes Heringer em Viana, no Espírito Santo
Unidade da Fertilizantes Heringer em Viana, no Espírito Santo Crédito: Heringer/Divulgação
  • Kuzma Marchuk, presidente do Conselho de Administração;
  • Lieven Cooreman, vice-presidente do Conselho de Administração;
  • Elena Kholmanskikh, membro efetivo do Conselho de Administração;
  • Olga Plevako, membro efetivo do Conselho de Administração;
  • Daniil Sergunin, membro efetivo do Conselho de Administração
  • Antonio Donizetti Rubbo, membro Independente do Conselho de Administração;
  • Flávio César Maia Luz, membro Independente do Conselho de Administração.

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Já a diretoria da companhia passa a ser composta por 4 (quatro) membros, sendo eles:
  • Lieven Cooreman, diretor Presidente;
  • Julio Enrique Varela Gubitosi, diretor financeiro e de relações com investidores;
  • Ulisses Maestri, diretor comercial e diretor técnico;
  • Alfredo Fardin, diretor de suprimentos e logística.
Na terça-feira (29), durante teleconferência sobre os resultados do quarto trimestre de 2021 e do ano de 2021, o até então diretor-presidente da Fertilizantes Heringer, Dalton Heringer, informou que a 2ª Vara Cível da Comarca de Paulínia (SP) concedeu no dia 22 de março o pedido de encerramento da Recuperação Judicial (RJ) solicitado pela empresa em 16 de fevereiro deste ano.
A Fertilizantes Heringer teve lucro líquido de R$ 428,6 milhões no quarto trimestre do ano passado. O resultado representa aumento de 835,4% ante os R$ 45,8 milhões registrados em igual período de 2020.

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