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Visual da casa

Feira reúne móveis diretos da fábrica com até 60% de desconto no ES

Consumidores também poderão comprar peças de decoração. Ao todo, são mais de 20 mil itens

Publicado em 21 de Abril de 2018 às 00:07

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 abr 2018 às 00:07
Crédito: Divulgação
Quem pretende dar uma repaginada no visual da casa tem uma oportunidade e tanto para comprar móveis e produtos de decoração diretamente da fábrica com descontos de até 60%. O 3º Feirão de Fábrica vai até o próximo dia 29 e reúne mais de 20 mil itens. O evento acontece no Pavilhão de Carapina, das 14 às 22h.
Além das peças de mobília, os visitantes que querem inovar na decoração da casa podem conferir objetos para a área externa, móveis rústicos e planejados, como também colchões e roupas de cama. A feira apresenta ao consumidor do Estado os principais lançamentos do setor em um espaço amplo e confortável, com preços e condições especiais de pagamento. Dependendo do total da compra, o valor poderá ser dividida em até 24 vezes.
Entre as empresas expositoras, estão fabricantes capixabas e mineiros, sendo que a maioria é da região de Carmo do Caruju, considerado o segundo maior polo moveleiro do Brasil. No evento, será possível ter contato direto com os donos das fábricas, melhorando as possibilidade de negociações e, ainda, receber dicas de arquitetos e outros profissionais do segmento de decoração.
No último feirão, realizado em novembro do ano passado, foram vendidas oito mil peças e contou com um público de 20 mil pessoas. Dessa forma, para o organizador da feira, Luiz Henrique Leite, a expectativa desta vez é de melhorias, já que o mercado de móveis capixaba é muito positivo e a tendência de crescimento é visível a cada ano.
Acreditamos que o público vai passar de 30 mil pessoas e vamos vender todo o mostruário. Assim, devemos superar as vendas do último feirão e ter mais encomendas das peças em exposição.
Crédito: Divulgação
Um exemplo do que o visitante vai encontrar no feirão é o sofá Pillow, que é vendido por R$ 8.900 nas lojas, mas, no evento, será comercializado por R$ 4.345. Outra opção é uma mesa com oito lugares, que será vendida de R$ 11.930 por R$ 6.452.
Vale ressaltar que todo o mostruário será vendido com preços diferenciados, e poderão ser retirados no término da feira. Já as outras peças podem ser encomendadas e chegam na casa dos consumidores em até 30 dias.
Além de comprar mais barato, quem passar pela feira vai concorrer a um estofado com duas poltronas, que será sorteado no último dia do evento. O feirão também conta com estacionamento gratuito e uma praça de alimentação.
3º Feirão de Fábrica  Móveis e Decorações
Quando: Até 29 de abril.
Onde: Pavilhão de Carapina, na Serra.
Hora: das 14 às 22h.
Entrada da feira: 5,00.
Local com estacionamento gratuito.

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