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Secretariado

Fazenda tem equipe com perfil mais liberal desde governo FH

Mansueto Almeida, novo secretário do Tesouro, participou de projetos do PSDB

Publicado em 17 de Abril de 2018 às 10:51

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 abr 2018 às 10:51
Mansueto de Almeida Junior, novo secretário do Tesouro Crédito: Reprodução/YouTube
O Ministério da Fazenda anunciou nesta segunda-feira Mansueto Almeida como novo secretário do Tesouro Nacional. Com a escolha, o ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, confirma a equipe de perfil mais liberal à frente da pasta desde o governo Fernando Henrique Cardoso. Mansueto substitui Ana Paula Vescovi, que saiu do posto para a secretaria executiva do ministério.
Tanto o secretário como o chefe da pasta tiveram, em sua história, relações com governos do PSDB. Mansueto, por exemplo, teve papel ativo na equipe montada por Arminio Fraga e que deu apoio econômico à candidatura de Aécio Neves nas eleições de 2014.
O próprio Guardia já ocupou posições estratégicas em governos tucanos. Foi secretário do Tesouro de Fernando Henrique Cardoso e ficou à frente da Secretaria de Fazenda no governo Geraldo Alckmin. Em sua posse, na semana passada, o ministro contou com um time de peso na plateia: o ex-ministro da Fazenda Pedro Malan, o ex-secretário executivo da pasta Amaury Bier e o ex-ministro do Planejamento Martus Tavares.
PRIVATIZAÇÃO DA LOTEX
A agora número dois de Guardia, Ana Paula também tem um histórico liberal e fiscalista. A secretária-executiva do ministério foi assessora no gabinete do senador Ricardo Ferraço (PSDB-ES). Ela é conhecida por ser dura nas negociações, sobretudo nas discussões sobre socorro financeiro aos estados.
Guardia sabia que seria difícil tirar uma pessoa do mercado para ocupar o Tesouro após a decisão de deslocar Ana Paula para a secretaria-executiva. Isso porque, com as eleições de outubro, o ministro só tem como certos os próximos nove meses à frente da Fazenda. Assim, buscou uma solução interna. Mansueto já integrava a equipe na gestão Henrique Meirelles, à frente da Secretaria de Acompanhamento Fiscal, Energia e Loteria (Sefel). Ele chegou a ser cotado para ocupar o Ministério do Planejamento e a presidência do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).
Na Sefel, Mansueto passou os últimos meses focado na privatização da Lotex, que comanda as chamadas raspadinhas. Chegou, inclusive, a ir a Las Vegas para discutir a concessão. A venda, contudo, ainda não saiu. A Sefel passará a ser comandada pelo economista Alexandre Manoel Angelo da Silva, que já atuava como subsecretário de Mansueto.
Mansueto é mestre em Economia e técnico de planejamento do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). Ele já havia atuado no Ministério da Fazenda entre 1995 e 1997, no governo Fernando Henrique, como coordenador-geral de política monetária e financeira da Secretaria de Política Econômica. Também foi da Comissão de Desenvolvimento Regional e de Turismo do Senado Federal. Em 2014, atuou como consultor privado, mas voltou ao serviço público em 2016.
O ministro da Fazenda também decidiu indicar Ariosto Antunes Culau para o cargo de secretário-executivo adjunto, no lugar de Daniel Alves. Segundo a Fazenda, ainda não foi decidido se Alves deixará o ministério.

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