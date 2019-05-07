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Melhor que ano passado

Faturamento da indústria de máquinas cresce 6% no 1º trimestre

A pesquisa foi feita pela Abimaq, entidade que congrega as fábricas brasileiras de máquinas e equipamentos

Publicado em 

07 mai 2019 às 15:47

Publicado em 07 de Maio de 2019 às 15:47

Inflação para famílias com renda mais baixa fica em 0,49% em fevereiro Crédito: rawpixel/ Pixabay
O faturamento total da indústria de máquinas e equipamentos cresceu 6% no somatório dos primeiros três meses de 2019 em relação a igual período do ano passado, divulgou nesta terça-feira, 7, a Abimaq, entidade que congrega as fábricas brasileiras de máquinas e equipamentos. Na leitura mensal dos dados, o faturamento da indústria de máquinas fechou março estável ante fevereiro. Na comparação com igual mês do ano passado, houve uma queda de 2,1%.
O faturamento líquido interno do setor, por sua vez, fechou o trimestre de janeiro a março com crescimento de 18,3% sobre idêntico mês no ano passado. Recuou 18,4% em março ante fevereiro e caiu 10,1% ante março do ano passado.
O consumo aparente da indústria de máquinas e equipamentos, dado que exclui as exportações da receita e inclui as importações, para ter uma noção mais clara da demanda doméstica, cresceu 11,1% no primeiro trimestre deste ano sobre o mesmo período do ano passado. Na comparação de março com fevereiro, o consumo aparente caiu 0,7% e ante março do ano passado recuou 1,3%.
Exportações
As exportações da indústria de máquinas e equipamentos no primeiro trimestre de 2019 recuaram 11,7% ante igual período do ano passado, informou a Abimaq. Em valores, foram exportados US$ 2,220 bilhões.
Em março, de acordo com a Abimaq, os embarques somaram US$ 831 milhões, valor 27,2% maior que fevereiro e 0,6% sobre o mesmo mês em 2018.
As importações somaram US$ 3,494 bilhões no primeiro trimestre, mostrando ligeiro crescimento de 0,1% sobre igual período do ano passado. Em março o setor de máquinas e equipamentos importou US$ 1,186 bilhão. O valor é 12,2% sobre fevereiro, mas mostra uma queda de 1,9% ante março do ano passado.
Emprego
O emprego no setor de máquinas e equipamentos cresceu 4,4% na média do primeiro trimestre de 2019 ante o mesmo período do ano passado, segundo a Abimaq. Na média dos primeiros três meses, o setor empregava 304,916 mil trabalhadores.
No final de março, o total e empregados no setor era de 306,444 mil trabalhadores, um ligeiro aumento de 0,2% ante fevereiro e de 4,6% sobre março do ano passado.
Os dados da Abimaq foram divulgados em coletiva de imprensa durante a Feira Internacional de Máquinas-Ferramenta e Automação Industrial (Expomafe), em São Paulo.

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