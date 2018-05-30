Fachin vê razões para obrigatoriedade da contribuição sindical

Edson Fachin Crédito: Carlos Humberto/STF

O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF), afirmou, em despacho desta quarta-feira (30), que há elementos que justificam uma decisão monocrática para suspender a contribuição sindical facultativa, uma das novidades da reforma trabalhista.

No despacho, o ministro diz que recebeu informações de entidades que mostram o impacto das alterações feitas pelo Congresso nas atribuições dadas pela Constituição aos sindicatos. Para o ministro, conforme o que está previsto no texto constitucional, é necessário reconhecer que a mudança pode ser desestabilizadora de todo o regime sindical.

Até antes de novembro do ano passado, todo empregado com carteira assinada tinha um dia de trabalho descontado. Os recursos eram divididos entre centrais, sindicatos e o próprio governo. Com a reformulação da CLT, essa contribuição deixou de ser obrigatória.