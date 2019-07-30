Home
Fábio Brasileiro toma posse como presidente do ES em Ação

Empresário agradeceu a confiança e disse que irá trabalhar para atrair investimentos para o ES

Giordany Bozzato

Publicado em 30 de julho de 2019 às 02:17

 - Atualizado há 6 anos

Nova diretoria do ES em Ação ocupará o cargo até 2021 Crédito: Luciane Ventura/Divulgação

O empresário Fábio Brasileiro, que trabalhou por mais de 30 anos na Vale e hoje atua como consultor e conselheiro de empresas, tomou posse na noite desta segunda-feira (29) como novo diretor-presidente do ES em Ação. Fábio vai substituir Luiz Wagner Chieppe (do Grupo Águia Branca), que esteve na presidência entre 2016 e 2019.

Ao lado de Fábio, tomaram posse Paulo Wanick (ArcelorMittal Tubarão), como diretor de Gestão; e Nailson Dalla Bernadina (Sicoob), João Brito Martins e Rimaldo de Sá (Beta Rede), como diretores institucionais. No Conselho Deliberativo, Alexandre Theodoro (Faesa) assumirá o lugar de Café Lindenberg (Rede Gazeta).

Brasileiro, que ocupará o cargo até 2021, agradeceu a confiança e disse que irá trabalhar para atrair investimentos para o ES.

"Desde 2003 o Estado avançou muito e o ES em Ação contribuiu para este avanço. Ainda há muito a ser feito. Vamos lutar para criar um ambiente cada vez mais saudável e atrativo para os investimentos, além de lutar pelas reformas e desburocratizar os processos", disse.

No evento de posse, o secretário especial de Desestatização e Desinvestimento do Ministério da Economia, Salim Mattar, disse que o governo federal tem potencial para arrecadar até R$ 1 trilhão com privatizações.

O ES em Ação é um movimento empresarial criado em 2003 com o objetivo ajudar o Estado a se reorganizar e articular um novo modelo de desenvolvimento para o Espírito Santo.

