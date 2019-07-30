Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Fábio Brasileiro toma posse como presidente do ES em Ação
ES em Ação

Fábio Brasileiro toma posse como presidente do ES em Ação

Empresário agradeceu a confiança e disse que irá trabalhar para atrair investimentos para o ES
Giordany Bozzato

Giordany Bozzato

Publicado em 

30 jul 2019 às 02:17

Publicado em 30 de Julho de 2019 às 02:17

Nova diretoria do ES em Ação ocupará o cargo até 2021 Crédito: Luciane Ventura/Divulgação
O empresário Fábio Brasileiro, que trabalhou por mais de 30 anos na Vale e hoje atua como consultor e conselheiro de empresas, tomou posse na noite desta segunda-feira (29) como novo diretor-presidente do ES em Ação. Fábio vai substituir Luiz Wagner Chieppe (do Grupo Águia Branca), que esteve na presidência entre 2016 e 2019.
Ao lado de Fábio, tomaram posse Paulo Wanick (ArcelorMittal Tubarão), como diretor de Gestão; e Nailson Dalla Bernadina (Sicoob), João Brito Martins e Rimaldo de Sá (Beta Rede), como diretores institucionais. No Conselho Deliberativo, Alexandre Theodoro (Faesa) assumirá o lugar de Café Lindenberg (Rede Gazeta).
Brasileiro, que ocupará o cargo até 2021, agradeceu a confiança e disse que irá trabalhar para atrair investimentos para o ES.
"Desde 2003 o Estado avançou muito e o ES em Ação contribuiu para este avanço. Ainda há muito a ser feito. Vamos lutar para criar um ambiente cada vez mais saudável e atrativo para os investimentos, além de lutar pelas reformas e desburocratizar os processos", disse.
No evento de posse, o secretário especial de Desestatização e Desinvestimento do Ministério da Economia, Salim Mattar, disse que o governo federal tem potencial para arrecadar até R$ 1 trilhão com privatizações.
O ES em Ação é um movimento empresarial criado em 2003 com o objetivo ajudar o Estado a se reorganizar e articular um novo modelo de desenvolvimento para o Espírito Santo.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

espírito santo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A IA não aconteceu. A IA não está acontecendo. A IA não vai acontecer
Abertura da exposição ''Amazônia'', do renomado fotógrafo Sebastião Salgado
Cais das Artes insere o Espírito Santo no mundo
Instituto Ponte reúne empresários do ES e do país no Ponte Day em São Paulo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados