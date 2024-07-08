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Depósitos e saques

Extrato bancário muda nesta segunda-feira (8); entenda as alterações

Bancos vão adotar nomenclatura única para alguns serviços; veja quais são
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

08 jul 2024 às 11:02

Publicado em 08 de Julho de 2024 às 11:02

SÃO PAULO - Bancos associados à Febraban (Federação Brasileira de Bancos) irão alterar o extrato bancário a partir desta segunda-feira (8). A principal mudança é a padronização das nomenclaturas de depósitos e saques. As demais operações financeiras serão incluídas após esse processo.
Segundo a Febraban, a medida foi criada para facilitar o cotidiano dos clientes, tornando as informações mais acessíveis, principalmente para quem tem conta em mais de uma instituição. 
Fila em caixa eletrônico
Fila em caixa eletrônico Crédito: Rovena Rosa/Agência Brasil
O extrato bancário é um documento fornecido pela instituição financeira que resume as transações realizadas em uma conta bancária em determinado período. Ele funciona como uma espécie de registro de todas as movimentações financeiras da conta, ou seja, as entradas e saídas de dinheiro.
Na nova nomenclatura, as operações de depósito de cheque no caixa eletrônico, também chamado de ATM, sigla para Automated Teller Machine, passarão a ser descritas no extrato como "DEP CHEQUE ATM".
As operações de saque de dinheiro em espécie no caixa da agência com o cartão da conta aparecerão no extrato como "SAQUE DIN CARTAO AG".
Essas informações, até o momento, variam conforme o banco ou instituição. "A iniciativa vai universalizar as informações, trazendo mais compreensão ao cliente sobre a operação que ele realizou, além de ampliar o acesso da população aos serviços bancários", afirma Walter Faria, diretor-adjunto de Serviços da Febraban.

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Todos os clientes de bancos têm acesso gratuito a até dois extratos bancários com a movimentação dos últimos 30 dias de suas contas-corrente. Para solicitações excedentes, é preciso verificar com a instituição bancária da qual é cliente o valor de possível tarifas de emissão de extratos.
Segundo a Febraban, a resolução 3.919 do Banco Central determina que as instituições bancárias devem oferecer de forma gratuita cartões de débito, a realização de até quatro saques e duas transferências entre contas na mesma instituição por mês, assim como o fornecer dois extratos e consultas pela internet e por telefone.

Como consultar o extrato bancário?

Cada banco ou instituição financeira possui procedimentos diferentes para acessar o extrato bancário. É possível acessar o documento por meio do internet banking (site oficial do banco ou instituição financeira), aplicativo, caixas eletrônicos ou agência bancária de forma presencial, ou ainda na central de atendimento telefônico do banco.
Em caso de dúvidas é indicado conversar diretamente com a instituição.

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