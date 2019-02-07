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Exportações de frango caem 14,7% em janeiro, diz ABPA

Mercado somou 281,8 mil toneladas de carne; volume é menor que o embarcado no mesmo período de 2018, com 330,5 mil toneladas

Publicado em 

07 fev 2019 às 16:56

Publicado em 07 de Fevereiro de 2019 às 16:56

Exportações de carne de frango in natura e processada somaram 281,8 mil toneladas em janeiro Crédito: Reprodução | Pixabay
As exportações de carne de frango in natura e processada somaram 281,8 mil toneladas em janeiro, segundo a Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA). O volume é 14,7% menor que o embarcado em igual mês de 2018, de 330,5 mil toneladas.
Em receita, as exportações totalizaram US$ 453 milhões, 12,9% menos que em janeiro do ano passado, quando as vendas externas somaram US$ 520,2 milhões.
> Líder árabe: Veto a frigoríficos é retaliação ao governo de Bolsonaro
CARNE SUÍNA
As exportações de carne suína in natura e processada também caíram no primeiro mês do ano. Os embarques totalizaram 48,5 mil toneladas, volume 10,7% menor que as 54,4 mil toneladas exportadas no primeiro mês de 2018. A receita foi de US$ 91,6 milhões, queda de 17,8% em relação a janeiro de 2018, de US$ 111,4 milhões.
"Houve retrações pontuais no fluxo de exportação, que deve ser retomado já em fevereiro", disse, em nota, o presidente da ABPA, Francisco Turra.
> Produtores de Santa Maria de Jetibá sofrem com desvalorização de ovos

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