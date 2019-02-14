Vista aérea da Arcelor Mittal Tubarão Crédito: Divulgação

Dois trabalhadores ficaram feridos em uma explosão dentro da ArcelorMittal Tubarão, na Serra . O caso aconteceu na manhã de quarta-feira (13). De acordo com a própria empresa, um trabalhador já foi liberado e outro continua internado.

A ArcelorMittal disse que a explosão aconteceu quando dois empregados da prestadora de serviço Imetame faziam manutenção programada em área operacional e houve uma sobrepressão em um local chamado bolsa coletora de condensado.

"Os atendimentos médicos foram realizados prontamente, sendo que um dos empregados já foi liberado, tendo retornado às atividades normais. O outro empregado está internado em hospital da região", disse, em nota. A ArcelorMittal explicou que o incidente não causou "impactos financeiros".

Your browser does not support the audio element. Explosão fere dois trabalhadores na ArcelorMittal Tubarão

O presidente do Sindicato dos Metarlúrgicos do Espírito Santo (Sindimetal-ES), Max Célio de Carvalho, explicou que o sindicato foi informado apenas no fim da noite sobre a explosão.

“Nós questionamos a empresa as causas e as consequências do acidente, mas não tivemos contato com a empresa ainda. Não sabemos causas ou consequências ou se poderia ter atingido mais alguém”, afirmou Máx Célio.

O sindicato fez uma assembleia na manhã desta quinta-feira (14) em frente à portaria da empresa para tratar do assunto. O trabalhador ferido voltou à empresa para se apresentar após receber alta. Ele estava com a mão ainda machucada e com curativo, mas o presidente do Sindimetal-ES não soube informar se ele seria remanejado para outra área ou liberado.

O trabalhador que ainda está internado segue no Hospital Metropolitano e, de acordo com o sindicato, o estado dele é estável.

RESPOSTA DA ARCELOR

A ArcelorMittal Tubarão informa que ontem, dia 13, pela manhã, dois empregados da prestadora de serviço Imetame faziam manutenção programada em área operacional, quando houve uma sobrepressão numa bolsa coletora de condensado, que os atingiu.

Os atendimentos médicos foram realizados prontamente, sendo que um dos empregados já foi liberado, tendo retornado às atividades normais. O outro empregado está internado em hospital da região. Tanto a ArcelorMittal quanto a Imetame estão prestando todo o apoio necessário.