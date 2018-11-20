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Aceleração

Exploração do pré-sal será prioridade, diz futuro presidente da Petrobras

Roberto Castello Branco disse que está analisando os dados da empresa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 nov 2018 às 15:55

Publicado em 20 de Novembro de 2018 às 15:55

Indagado sobre a possibilidade de que os recursos dos leilões dos campos de exploração sejam repartidos com os municípios, Castello Branco disse que isso não é função da Petrobras Crédito: Arquivo-Agência Brasil
Indicado para presidir a Petrobras no governo de Jair Bolsonaro , o economista Roberto Castello Branco afirmou nesta terça-feira (20) que a prioridade da estatal deve ser a exploração do pré-sal.
- O foco da Petrobras deve ser na aceleração da exploração do pré-sal - disse o economista na saída do Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) onde a equipe de transição está trabalhando.
Indagado sobre a possibilidade de que os recursos dos leilões dos campos de exploração sejam repartidos com os municípios, Castello Branco disse que isso não é função da Petrobras.
- Isso não e função da Petrobras, é uma questão do governo, uma decisão do Executivo, não é da empresa.
Questionado sobre a possibilidade de privatização das subsidiárias da estatal, ele não deu detalhes e afirmou que ainda está analisando os dados da empresa e que vai detalhar seus planos no futuro.
- Agora é a pré-temporada, o campeonato mesmo começa em janeiro - seguiu Castello Branco.

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