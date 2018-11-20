Exploração do pré-sal será prioridade, diz futuro presidente da Petrobras

Indagado sobre a possibilidade de que os recursos dos leilões dos campos de exploração sejam repartidos com os municípios, Castello Branco disse que isso não é função da Petrobras Crédito: Arquivo-Agência Brasil

Indicado para presidir a Petrobras no governo de Jair Bolsonaro , o economista Roberto Castello Branco afirmou nesta terça-feira (20) que a prioridade da estatal deve ser a exploração do pré-sal.

- O foco da Petrobras deve ser na aceleração da exploração do pré-sal - disse o economista na saída do Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) onde a equipe de transição está trabalhando.

Indagado sobre a possibilidade de que os recursos dos leilões dos campos de exploração sejam repartidos com os municípios, Castello Branco disse que isso não é função da Petrobras.

- Isso não e função da Petrobras, é uma questão do governo, uma decisão do Executivo, não é da empresa.

Questionado sobre a possibilidade de privatização das subsidiárias da estatal, ele não deu detalhes e afirmou que ainda está analisando os dados da empresa e que vai detalhar seus planos no futuro.