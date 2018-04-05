Ex-funcionária ganha indenização de R$ 700 mil no ES

Vítima de um local de trabalho degradante, uma ex-funcionária de uma fábrica de alimentos da Grande Vitória ganhou na Justiça o direito de receber uma indenização de cerca de R$ 700 mil.
O caso tramitava na esfera trabalhista desde 2012, mas decisão recente no Tribunal Superior do Trabalho (TST) confirmou sentença das instâncias inferiores e condenou a empregadora a pagar danos morais e materiais à ex-funcionária.
A mulher ficou mais de 11 anos afastada por auxílio-doença acidentário e foi demitida assim que o Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) cortou o benefício e a direcionou a voltar ao emprego por meio de um programa de reabilitação profissional.
Ela chegou a ser reintegrada à empresa pela Justiça, mas quando acabou o período de estabilidade, foi novamente demitida.
A história dessa profissional, que atuava como operadora de máquinas, foi relatada por A GAZETA em 2013 devido à nomeação inusitada de um fisioterapeuta como perito trabalhista.
A intenção do Judiciário era analisar, além dos laudos médicos que faziam parte do processo, a ergonomia do ambiente profissional e verificar se o quadro de saúde foi provocado pelas atividades exercidas no trabalho.
O especialista identificou na investigação que a empregada perdeu 100% da capacidade laborativa para áreas de risco e 75% para trabalhos moderados devido à tendinite grave nos ombros e punhos.
Segundo a perícia, essa trabalhadora só poderia exercer funções com baixa periculosidade caso passasse por um tratamento adequado.
Em 2013, quando a trabalhadora ganhou na primeira instância, a empresa recorreu ao Tribunal Regional do Trabalho (TRT), alegando irregularidades na nomeação de um fisioterapeuta como perito da ação.
O tribunal entendeu, no entanto, que laudos e exames apresentados pela trabalhadora seriam suficientes para atestar a doença, no entanto, apenas o fisioterapeuta seria capaz de comprovar se a trabalhadora foi realmente prejudicada por um ambiente profissional de má qualidade.
No TST, a empresa apresentou o mesmo argumento de que a contratação de um fisioterapeuta como perito seria ilegal, porém, o recurso não foi aceito. E o valor do caso que a princípio seria de R$ 370 mil saltou para quase R$ 700 mil por conta das correções monetárias.
O advogado da trabalhadora, Geraldo Benício, explica que o valor da indenização foi definido a partir dos ganhos que essa profissional deixou de ter por culpa da doença ocupacional. O cálculo do benefício levou em consideração a renda que ela tinha no emprego e também a expectativa de vida, afirma, ao acrescentar que em alguns casos a Justiça condena a empresa a pagar uma pensão por determinados anos. Mas, nessa ação foi definida uma indenização fixa. Acredito que foi melhor para a minha cliente.
Benício revela que nos autos ficou provado que a empregadora não concedeu quaisquer chances da trabalhadora ser reabilitada, não criando uma nova função para que ela pudesse se manter no quadro de empregados.
Não houve também nenhuma ação da empresa para ajudar essa profissional a tratar as lesões que ela ganhou ao operar as máquinas. A companhia sempre se manteve alheia ao problema. Alegava apenas que a ex-funcionária deveria ficar afastada pelo INSS, que não tinha como ser mantida no ambiente profissional.