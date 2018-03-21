EUA suspendem sobretaxa de aço do Brasil para negociar, diz Temer

O presidente Michel Temer disse nesta quarta-feira (21), em discurso de abertura da 47ª Reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social (CDES), que recebeu a informação do governo norte-americano de que a sobretaxa de 25% sobre produtos siderúrgicos (aço e alumínio) não será aplicada enquanto as conversações não forem concluídas.
"Soube agora (nesta tarde) de uma declaração da Casa Branca de que o Brasil é um dos países que começarão as negociações, que visam a eventuais exceções das tarifas de importação do aço e alumínio, disse Temer.
Segundo o presidente, a mensagem do governo de Donald Trump é que as taxas não serão aplicadas enquanto as conversações não forem concluídas. Portanto, uma boa notícia, declarou o presidente.
O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, também destacou a decisão no início de sua fala e afirmou que ficava feliz com a notícia. Segundo Meirelles, na terça-feira (20) ele teve um diálogo sério, profundo, direto e cordial com os secretários norte-americanos e expôs as razões que justificariam liberar o Brasil da taxação.
Uma sobretaxa no aço brasileiro vai em certas circunstâncias prejudicar o preço do aço americano, a indústria americana e o consumidor americano, disse Meirelles, explicando que a indústria dos EUA utiliza aço produzido no Brasil.
Meirelles também explicou que apontou com dados aos americanos que não faz sentido a taxação no caso brasileiro. Não há nenhum indício de prática anticompetitiva (por parte do Brasil), afirmou.