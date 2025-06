Entenda

EUA dobram tarifas sobre aço e alumínio para 50%; Brasil será afetado

Nova tarifa de 50% passa a valer nesta quarta (4) e pode impactar as exportações brasileiras, especialmente de aço semiacabado

SÃO PAULO - O presidente dos Estados Unidos , Donald Trump , assinou nesta terça-feira (3) decreto que dobra as tarifas de importação sobre aço e alumínio, elevando-as de 25% para 50%. A medida entra em vigor à 0h01 (horário de Brasília) desta quarta-feira (4) e afetará as exportações brasileiras, segundo maior fornecedor dos metais ao mercado americano.>

A medida vale para todos os países exportadores desses metais para os EUA, com exceção do Reino Unido, que mantém a tarifa em 25% devido a um acordo bilateral firmado em maio.>

Segundo dados do governo americano, no ano passado o Canadá foi o maior fornecedor de aço, em volume, para os americanos, com 20,9% do total, seguido pelo Brasil (16%, com 3,88 milhões de toneladas, e o país com maior crescimento em relação às exportações de 2023) e o México (11,1%).>