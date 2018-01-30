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Averiguação

EUA devem investigar atualização da Apple que deixa iPhone lento

Governo quer informação sobre software que comprometia desempenho de smartphones antigos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 jan 2018 às 20:24

Publicado em 30 de Janeiro de 2018 às 20:24

IPhone tem desempenho desacelerado devido à atualização de software Crédito: Shutterstock
O Departamento de Justiça americano e a Securities and Exchange Commission (SEC, o órgão regulador do mercado financeiro dos EUA) estão investigando se a Apple violou leis de segurança a respeito das revelações sobre uma atualização de software que causava lentidão em modelos mais antigos de iPhone, contaram à Bloomberg News pessoas com conhecimento do assunto.
O governo pediu informações à empresa, de acordo com essas fontes. A investigação está em estágio inicial, eles alertaram, e ainda é muito cedo para concluir se qualquer medida prática será tomada a esse respeito.
Um porta-voz da SEC não quis comentar o caso quando procurado pela Bloomberg. Já a Apple não respondeu ao pedido de comentário da agência de notícias.
A notícia vem no momento em que as ações da Apple estão sob pressão em função de temores sobre vendas abaixo do esperado do iPhone X às vésperas da divulgação do balanço trimestral da companhia americana, que acontece nesta quinta-feira (01).
Há semanas, a empresa admitiu desacelerar o desempenho de iPhones mais antigos para fazer com que a bateria deles dure mais.
No início do ano passado, a Apple liberou uma atualização que comprometia a velocidade dos modelos com mais idade, mas não divulgou essa informação sobre a lentidão dos dispositivos. Em dezembro, ela se desculpou por não comunicar essa consequência claramente e prometeu uma nova atualização que resolva o problema.

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