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GREVE DOS CAMINHONEIROS

Estradas têm pelo menos 580 bloqueios, segundo balanço da PRF

A greve dos caminhoneiros chega ao sétimo dia neste domingo, 27.
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 mai 2018 às 11:13

Publicado em 27 de Maio de 2018 às 11:13

Caminhoneiros em Viana Crédito: Fernando Madeira
O último balanço da Polícia Rodoviária Federal (PRF) divulgado na noite de sábado, 26, mostrava que ainda havia 586 bloqueios em rodovias brasileiras e 577 pontos tinham sido desbloqueados. A greve dos caminhoneiros chega ao sétimo dia neste domingo, 27.
No início da manhã de sábado, eram 387 pontos bloqueados e 132 liberados. Mas no decorrer do dia, a PRF apresentou novos índices. No início da tarde, a PRF informou que o número de pontos de manifestações identificados em rodovias federais tinha aumentado de 938, registrados na sexta, 24, para 1.140.
Desse total de 1.140 identificados, 544 pontos foram liberados ainda no sábado. Entretanto, o número de pontos que continuavam bloqueados, ainda que parcialmente, de sexta para sábado aumentou, de 519 para 596 - ou 52% do total de trechos com alguma manifestação. Segundo a PRF, esse número tem alta toda vez que há uma dispersão, pois grupos tendem a se espalhar e acabam interferindo em outros pontos.

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