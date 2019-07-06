Home
>
Economia (BR)
>
Estamos confiantes na reforma e no Congresso, diz Luiz Eduardo Ramos

Estamos confiantes na reforma e no Congresso, diz Luiz Eduardo Ramos

O comentário foi feito em rápida conversa com jornalistas na saída da residência oficial do presidente da Câmara, Rodrigo Maia

Agência Estado

Publicado em 6 de julho de 2019 às 21:25

 - Atualizado há 6 anos

Comissão da reforma da Previdência da Câmara Crédito: Pablo Valadares/Câmara dos Deputados

O ministro da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, afirmou neste sábado, 6, que o governo está confiante na reforma da Previdência e no Congresso Nacional. O comentário foi feito em rápida conversa com jornalistas na saída da residência oficial do presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia (DEM-RJ).

Recomendado para você

A categoria reivindica ao menos um reajuste salarial pela inflação e a continuidade dos benefícios já existentes

Correios vão à Justiça por falta de acordo com funcionários sobre salários e benefícios

O presidente da Casa, deputado Marcelo Santos, vem conversando com segmentos e entidades envolvidas e a ideia é alterar o projeto que veio do Tribunal de Justiça

Negociação na Assembleia do ES: teto da taxa de cartório só para imóvel acima de 10 milhões

O ramal Piraqueaçu está interditado, desde o dia 22 de outubro, por indígenas que reclamam do acordo da Samarco referente ao rompimento das barragens de Mariana (MG)

Casagrande vai a Boulos cobrar liberação de ferrovia no ES

Ramos esteve reunido com Maia, com o secretário de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, Rogério Marinho, e com líderes partidários. Na pauta, estava a reforma da Previdência. A expectativa do governo é de que a matéria seja aprovada em primeiro e segundo turnos no plenário da Câmara antes do recesso parlamentar, que começa em 18 de julho.

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

Previdência

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais