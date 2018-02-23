Espírito Santo tem 244 mil desempregados

O Espírito Santo teve 244 mil pessoas desempregadas no quarto trimestre de 2017. O quantitativo representa 34 mil a menos que no trimestre anterior. No país, faltou trabalho para 26,4 milhões, de acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) trimestral divulgada nesta sexta-feira (23) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Os dados representam os trabalhadores subutilizados no país, grupo que reúne profissionais que poderiam trabalhar, mas estão desocupados, e aqueles que trabalham menos de 40 horas semanais.
No mesmo período, a taxa de desocupação no Espírito Santo foi de 11,6%, percentual abaixo do registrado no trimestre anterior, de 13%. Também ficou abaixo do percentual do quarto trimestre de 2016, quando a desocupação foi de 13,6%. A taxa de desocupação do Espírito Santo é a segunda mais baixa do Sudeste, ficando atrás de Minas Gerais que registrou 10,6%. No Estado, a população ocupada foi estimada em 1,862 milhão de pessoas, 1 mil a menos que no trimestre anterior.
A Pnad mostrou ainda os setores que mais registaram crescimento no número de profissionais no Estado. Serviços Domésticos foi o que mais criou empregos, com avanço de 9,6%, seguido pelo segmento de informação, comunicação e atividades financeiras, imobiliárias e administrativas (8,8%), comércio, reparação de veículos automotores e motocicletas (2,9%) e construção (0,7%).
BUSCA POR EMPREGO
No quarto trimestre do ano passado, o país tinha 2,786 milhões de pessoas buscando trabalho há pelo menos dois anos, segundo os dados Pnad Contínua. O montante equivale a um aumento de 13,5% nesse contingente de desempregados de longa data, em relação ao mesmo trimestre do ano anterior.
"Aumentou de forma bastante expressiva, reconheceu Cimar Azeredo, coordenador de Trabalho e Rendimento do IBGE. A crise está fazendo a busca por emprego durar mais, completou. Outras 2,243 milhões de pessoas buscavam emprego há pelo menos um ano, mas por menos que dois anos. Entre os desempregados mais recentes, 1,520 milhão de pessoas buscavam emprego há menos um mês e mais 5,761 milhões estavam na fila por uma vaga entre um mês a menos de um ano.