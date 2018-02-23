Espírito Santo tem 244 mil desempregados

Crédito: Fernando Madeira | GZ

O Espírito Santo teve 244 mil pessoas desempregadas no quarto trimestre de 2017. O quantitativo representa 34 mil a menos que no trimestre anterior. No país, faltou trabalho para 26,4 milhões, de acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) trimestral divulgada nesta sexta-feira (23) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Os dados representam os trabalhadores subutilizados no país, grupo que reúne profissionais que poderiam trabalhar, mas estão desocupados, e aqueles que trabalham menos de 40 horas semanais.

No mesmo período, a taxa de desocupação no Espírito Santo foi de 11,6%, percentual abaixo do registrado no trimestre anterior, de 13%. Também ficou abaixo do percentual do quarto trimestre de 2016, quando a desocupação foi de 13,6%. A taxa de desocupação do Espírito Santo é a segunda mais baixa do Sudeste, ficando atrás de Minas Gerais que registrou 10,6%. No Estado, a população ocupada foi estimada em 1,862 milhão de pessoas, 1 mil a menos que no trimestre anterior.

A Pnad mostrou ainda os setores que mais registaram crescimento no número de profissionais no Estado. Serviços Domésticos foi o que mais criou empregos, com avanço de 9,6%, seguido pelo segmento de informação, comunicação e atividades financeiras, imobiliárias e administrativas (8,8%), comércio, reparação de veículos automotores e motocicletas (2,9%) e construção (0,7%).

BUSCA POR EMPREGO

No quarto trimestre do ano passado, o país tinha 2,786 milhões de pessoas buscando trabalho há pelo menos dois anos, segundo os dados Pnad Contínua. O montante equivale a um aumento de 13,5% nesse contingente de desempregados de longa data, em relação ao mesmo trimestre do ano anterior.