Espírito Santo registra 257 mil desempregados no 2º trimestre de 2018

Carteira de trabalho Crédito: Fernando Madeira

O Espírito Santo registrou, entre os meses de abril, maio e junho deste ano, 257 mil pessoas desempregadas. O resultado é melhor que no mesmo período do ano passado, quando 282 mil capixabas buscavam uma vaga de emprego no Estado, revelou a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua). Com isso, a taxa de desocupação, que era de 13,4%, caiu para 12,0%.

Your browser does not support the audio element. Espírito Santo registra 257 mil desempregados no segundo trimestre de 2018

Entre os desempregados no Estado, a maioria  172 mil  têm entre 18 e 39 anos. Há mais mulheres (130 mil) que homens (127 mil) em busca de uma vaga. No Brasil, a taxa de desocupação foi de 12,4%.

A busca por emprego sem sucesso, porém, levou 32 mil trabalhadores do Estado a desistir de buscar uma chance no mercado  as chamadas desalentadas. No segundo trimestre, 32 mil pessoas estavam nessa condição, contra 35 mil no segundo trimestre de 2017.

O contingente de desalentados no país, no segundo trimestre de 2018, chegou a 4,8 milhões de pessoas, valor superior ao do 1º trimestre de 2018 (4,6 milhões) e do 2º trimestre de 2017 (4 milhões). Esse foi o maior contingente de desalentados da série histórica da PNAD Contínua, que começou em 2012.

O número de pessoas que trabalham menos horas que gostariam no Estado também cresceu: no segundo trimestre de 2017, 84 mil pessoas estavam nessa condição, número que cresceu para 99 mil no mesmo período deste ano.

Os dados desse trimestre comparado ao anterior estão relativamente estáveis. Na comparação com o 2º trimestre do ano passado, houve um progresso: reduziu em 25 mil o número de pessoas desocupadas. O número de ocupados também aumentou: foram 49 mil a mais em relação ao mesmo trimestre do ano passado. Mas o que aumentou foi principalmente trabalhadores do setor privado sem carteira assinada, explica a coordenadora de divulgação do IBGE no Estado, Renata Coutinho Nunes.