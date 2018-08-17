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Mercado de trabalho

Espírito Santo registra 257 mil desempregados no 2º trimestre de 2018

Apesar do número alto, a taxa de desocupação, que um ano antes era de 13,4%, caiu para 12%
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 ago 2018 às 23:20

Publicado em 16 de Agosto de 2018 às 23:20

Carteira de trabalho Crédito: Fernando Madeira
O Espírito Santo registrou, entre os meses de abril, maio e junho deste ano, 257 mil pessoas desempregadas. O resultado é melhor que no mesmo período do ano passado, quando 282 mil capixabas buscavam uma vaga de emprego no Estado, revelou a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua). Com isso, a taxa de desocupação, que era de 13,4%, caiu para 12,0%.
Espírito Santo registra 257 mil desempregados no segundo trimestre de 2018
Entre os desempregados no Estado, a maioria  172 mil  têm entre 18 e 39 anos. Há mais mulheres (130 mil) que homens (127 mil) em busca de uma vaga. No Brasil, a taxa de desocupação foi de 12,4%.
A busca por emprego sem sucesso, porém, levou 32 mil trabalhadores do Estado a desistir de buscar uma chance no mercado  as chamadas desalentadas. No segundo trimestre, 32 mil pessoas estavam nessa condição, contra 35 mil no segundo trimestre de 2017.
O contingente de desalentados no país, no segundo trimestre de 2018, chegou a 4,8 milhões de pessoas, valor superior ao do 1º trimestre de 2018 (4,6 milhões) e do 2º trimestre de 2017 (4 milhões). Esse foi o maior contingente de desalentados da série histórica da PNAD Contínua, que começou em 2012. 
O número de pessoas que trabalham menos horas que gostariam no Estado também cresceu: no segundo trimestre de 2017, 84 mil pessoas estavam nessa condição, número que cresceu para 99 mil no mesmo período deste ano.
Os dados desse trimestre comparado ao anterior estão relativamente estáveis. Na comparação com o 2º trimestre do ano passado, houve um progresso: reduziu em 25 mil o número de pessoas desocupadas. O número de ocupados também aumentou: foram 49 mil a mais em relação ao mesmo trimestre do ano passado. Mas o que aumentou foi principalmente trabalhadores do setor privado sem carteira assinada, explica a coordenadora de divulgação do IBGE no Estado, Renata Coutinho Nunes.
O rendimento médio, porém, caiu. No segundo trimestre de 2017, o rendimento médio do trabalhador no Estado era de R$ 2.048. No mesmo período deste ano, o valor foi de R$ 1.961. Isso pode ser, entre outros fatores, reflexo do aumento do trabalho informal, ressalta Renata.

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