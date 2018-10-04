Espírito Santo é o 3º Estado que menos fecha empresas no país

Crédito: Reprodução/Pixabay

O Espírito Santo é o terceiro Estado que menos fecha empresas no país, segundo os mais recentes dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), divulgados ontem, mas referentes aos dados do ano de 2016. A pesquisa Demografia das Empresas aponta que, naquele ano, foram abertas 14.410 empresas ante o fechamento de 13.610 negócios.

Your browser does not support the audio element. Espírito Santo é o terceiro Estado que menos fecha empresas no país

Mesmo com a recessão econômica e a lenta recuperação da economia, a abertura de negócios no Espírito Santo é alta, com crescimento de 14,9%. Apesar disso, o nível de fechamento também segue elevado, mas num nível um pouco menor, de 13,9%, o melhor da Região Sudeste.

No país, essa taxa foi a terceira menor, empatada com a do Piauí. As menores taxas foram verificadas em Santa Catarina (11,8%) e Rio Grande do Sul (13,4%).

Ao todo, o IBGE catalogou 97.739 empresas que, juntas, empregavam 601.502 pessoas assalariadas em 2016. Desse universo de empresas, a pesquisa mostra que o setor que liderou a abertura de novos negócios foi o de comércio, como reparação de veículos automotores e motocicletas, com 30,9% das aberturas.

Em seguida, aparecem os setores da Indústria da transformação, com 17,9% dos novos negócios abertos no Estado, Transporte, armazenagem e correio (10,5%), Atividades administrativas e serviços complementares (9,8%), Construção (6,3%) e Alojamento e alimentação (5,5%).

Além disso, o Estado fica em oitavo lugar no ranking de empresas sobreviventes após a crise econômica, com 85,3% delas se mantendo mesmo após as turbulências no mercado, com desemprego em alta.