Espírito Santo é destaque na revista britânica The Economist

Outro ponto citado pela revista foi a “ousadia” do ex-governador em confrontar os sindicatos e de não dar reajuste aos servidores. “Mesmo quando, dois anos depois, a polícia entrou em greve, e 200 foram assassinados, ele não recuou”, afirma a publicação.

Ao final, a revista afirma que mudanças fiscais como a que fez Hartung no Espírito Santo só poderiam ser replicadas por outros Estado se houvesse mudanças em leis federais. A reforma da Previdência, que passou nesta quarta-feira (7) na Câmara e foi enviada nesta quinta ao Senado, também é apontada como necessária para aliviar as contas públicas, no entanto, o texto lembra, por enquanto, que ela só é válida para servidores federais. “Poucos, fora do Espírito Santo, já ouviram falar de Paulo Hartung. Mas isso deve mudar à medida que mais Estados se encontrarem com seus cofres vazios.”