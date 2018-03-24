Espírito Santo abriu 447 vagas de emprego em fevereiro

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O ritmo de contratações do mercado de trabalho no Espírito Santo diminuiu após registrar em janeiro a abertura de 3.140 vagas. No mês de fevereiro, foram criados 447 empregos, segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). O número é reduzido mas representa significativa melhora em relação ao mesmo período de 2017, quando foram cortados 2.077 postos de trabalho. Em 12 meses, as contratações superaram as demissões, somando 2.088 vagas abertas.

Em fevereiro, os setores que mais empregaram foram o de serviços, indústria de transformação e agropecuária. Já o comércio foi o grande responsável pelos desligamentos. Serra, São Mateus, Linhares e Aracruz se destacaram na abertura de vagas.

No país 61.188 vagas de emprego formal foram criadas. Esse foi o melhor resultado para meses de fevereiro em quatro anos. Assim como no Espírito Santo, contribuíram para esse desempenho os setores de serviços e a indústria de transformação. Nos dois primeiros meses deste ano, as contratações superaram as demissões, com 143.186 empregos formalizados.

"Esses resultados confirmam a recuperação econômica e a retomada dos empregos. As medidas adotadas pelo governo foram acertadas e estamos otimistas que esses números se repetirão ao longo do ano", avaliou o ministro interino do Trabalho, Helton Yomura, em nota.