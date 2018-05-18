Espírito Santo abre 2,7 mil vagas de emprego em abril

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O Espírito Santo continua com saldo positivo na geração de empregos. Em abril, o Estado gerou 2.765 postos formais a mais do que o número de demissões. Os setores de serviços, agropecuária e indústria da transformação tiveram os melhores desempenhos do mês.

Os números do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho, divulgados nesta sexta-feira (18), mostram que no último mês foram abertas 26.460 vagas de emprego, enquanto 23.695 postos foram encerrados no Estado. Com o resultado, o Espírito Santo continuou a gerar mais empregos do que no mês anterior, já que em março o saldo foi 1.780 vagas.

Os setores de serviços (926), agropecuária (640), indústria da transformação (580), comércio (352), construção civil (174), extrativa mineral (65) e serviços industriais de utilidade pública (35) colaboraram com o crescimento do saldo de empregos no último mês. Apenas a administração pública teve saldo negativo (-7) em abril.

Já no acumulado do ano, o saldo foi de 9.981 vagas. Ao todo, mais de 109,5 mil trabalhadores ingressaram no mercado, enquanto quase 100,2 foram desligados de seus postos no mesmo período.

O resultado no acumulado dos últimos 12 meses também é positivo. Ao todo, foram criadas 304.421 e encerradas 299.173 postos, o que resultou num saldo positivo de 5.248 empregos neste período.

CENÁRIO NACIONAL

O Brasil encerrou o primeiro quadrimestre com a criação de 336.855 vagas formais. O dado foi divulgado na tarde desta sexta-feira (18), pelo Ministério do Trabalho. De acordo com os números do Caged, foram criados 115.898 empregos com carteira assinada no mês passado, resultado de 1.305.225 admissões e 1.189.327 demissões.

O relatório do Ministério do Trabalho nota que quadro também é otimista se avaliados os últimos 12 meses. Entre maio de 2017 e abril de 2018, a economia criou 283.118 postos de trabalho.

O dado apresentado pelo Caged mostra que os oito setores econômicos acompanhados pelo indicador apresentaram crescimento do nível de emprego em abril. O resultado, diz o ministério, reforça o quadro de otimismo para o emprego.

Entre os setores, o melhor desempenho foi nos serviços, que abriu 64.237 vagas. Os principais responsáveis pelo resultado setorial foram o comércio e administração de imóveis, valores mobiliários e serviços técnicos (16.461), transportes e comunicações (14.837) e serviços de alojamento, alimentação, reparação, manutenção e redação (11.495).

Em seguida, a indústria de transformação abriu 24.108 postos. O setor foi liderado pelo segmento químico e de produtos farmacêuticos, veterinários e perfumaria (8.763) e a indústria de produtos alimentícios, bebidas e álcool etílico (7.820).

Entre os demais setores, estão a construção civil (14.394), comércio (9.287), agropecuária (1.591), administração pública (980), extrativa mineral (720) e serviços industriais de utilidade pública (581).

SALÁRIO MÉDIO

Os salários dos trabalhadores contratados com carteira assinada no mês de abril subiram 1,22% na comparação com o observado em março. Segundo dados do Caged, o valor médio ficou em R$ 1.532,73 no mês passado, R$ 18,47 a mais do que no mês anterior.

O salário dos demitidos também subiu: cresceu 1,5% ante março, para R$ 1.688,34. Por região, o dado divulgado pelo Ministério do Trabalho indica que as cinco regiões do país apresentaram saldo de emprego positivo. O Sudeste liderou com 78.074 novas vagas de trabalho.

Em seguida, apareceram o Centro-oeste (15.769), Sul (13.298), Nordeste (4.447) e Norte (4.310). Por Estado, 22 tiveram saldo positivo no emprego.