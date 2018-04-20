Espírito Santo abre 1.780 vagas de emprego em março

Carteira de trabalho: este foi o melhor mês de março desde 2013 para abertura de vagas Crédito: Reprodução

O Espírito Santo ganhou 1.780 novos postos de trabalho com carteira assinada em março. Foi a primeira alta de um mês de março desde 2013. Os setores de construção civil e serviços foram os que mais geraram vagas.

Os números são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) do Ministério do Trabalho, divulgado nesta sexta-feira (20). O resultado é decorrente de 27.833 capixabas contratados frente a 26.053 demitidos em março.

Considerando 2018, o ritmo de contratações voltou a crescer após desacelerar no mês de fevereiro, que registou apenas 447 vagas de emprego a mais. Nestes primeiros meses do ano, o saldo de admissões e desligamentos no Estado é de 6.110 postos de trabalho criados.

A construção civil, que vinha em baixa desde 2015, com queda no lançamento de imóveis e crise no setor, registrou um número positivo, com 745 vagas de emprego criadas. Para o presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil no Espírito Santo (Sinduscon), Paulo Barona, o aumento no número de empregos no setor representa uma reposição.

Viemos de muitos meses negativos e, agora, com o surgimento de alguns lançamentos de imóveis, começamos a retomar o número de empregos. Nossa avaliação é que paramos de cair e demos uma ligeira estabilizada no mercado. Mas ainda estamos em baixa, principalmente se compararmos o número de 2014, quando tínhamos 64 mil empregos e hoje temos apenas 32 mil, explica.

O mercado de serviços também puxou o aumento nos postos de trabalho, com 840 empregos a mais.

Por outro lado, a agropecuária registrou baixa de 166 vagas, com 1.516 demissões frente a 1.350 contratações. Houve redução também nos postos de trabalho da administração pública (-99) e em serviços industriais de utilidade pública (-103).

Entre os municípios, o mercado de trabalho ficou mais aquecido na Serra e em Aracruz, com 656 e 564 vagas de emprego criadas, respectivamente. Já Vila Velha, com o corte de 250 empregos, e Cachoeiro de Itapemirim, com 242 vagas a menos, tiveram saldo negativo de contratações e desligamentos.

CENÁRIO NACIONAL

O mês de março registrou a abertura de 56.151 novos postos de trabalho no Brasil, um aumento de 0,15% em relação ao estoque de fevereiro. O resultado é decorrente de 1.340.153 admissões e de 1.284.002 desligamentos. Os dados estão no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) do Ministério do Trabalho, divulgado nesta sexta-feira (20).