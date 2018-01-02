Especialistas apontam negócios que são tendência para 2018

Andrei Martinez abriu em dezembro um empório de produtos naturais, grãos e temperos a granel Crédito: Marcelo Prest

Hamburguerias, saladerias, empórios de produtos naturais e barbearias com cara retrô invadiram a Grande Vitória. São negócios que estão na moda, arrebatando milhares de clientes e faturando alto. Quem quer empreender, mas ainda não sabe onde investir, pode aproveitar os bons ventos em alguns segmentos para começar um negócio em 2018.

O empresário Andrei Martinez, de 41 anos, é um dos que apostou em um dos setores que mais crescem: o de bem-estar. Mais do que seguir uma moda, ele ouviu sua esposa e decidiu investir em um empório de produtos naturais, que vende grãos, temperos, sucos, cafés gourmet, alimentos orgânicos e produtos sem glúten.

Sempre fui empregado de carteira assinada, com a crise fui demitido e, como sempre tive vontade de ter um negócio próprio, estou me reinventando. A proposta do Grão Empório é fazer o bem, levar algo bom para o consumidor, algo que qualquer um com R$ 2, R$ 3 possa comprar em um ambiente acolhedor, e ter uma alimentação natural, saudável, sem agrotóxicos, sem conservantes, conta.

TENDÊNCIAS

Assim como os empórios de produtos naturais, negócios que comercializem produtos orgânicos ou itens ligados à alimentação saudável provavelmente vão bombar em 2018, acreditam especialistas. Ainda no ramo da alimentação, as hamburguerias e os estabelecimentos que oferecem cerveja artesanal devem continuar encontrando espaço na preferência dos consumidores.

Dentro do segmento alimentação saudável, é possível ter várias ideias na hora de empreender, diz o diretor da Idea Consultoria em Gestão, João Luiz Araújo.

Guilherme Real e Lilian Tessaro abriram a Huntys Hamburgueria há quatro meses. Para se destacar, buscaram um bairro com pouca concorrência, investiram no conceito da casa e criaram molhos especiais Crédito: Marcelo Prest

Muitas pessoas, por conta do valor de comer fora de casa, estão comprando marmitex, mas muitos querem aquela comida bem elaborada, com produtos saudáveis ou só vegetariano. Outra coisa são as pessoas que não têm tempo para preparar comida, mas querem comer de forma saudável. Então, elas compram kits já porcionados, que podem comer a semana inteira. São oportunidades, afirma.

Segundo ele, outro mercado que só deve crescer é o dos pets, especialmente cachorros e gatos. Alimentação diferenciada e personalizada para pets, banho e tosa, lojas de acessórios, isso tudo vai continuar em alta, projeta.

TECNOLOGIA

O crescente uso da tecnologia também traz oportunidades de negócio, observa Araújo. As impressoras 3D custam menos do que custavam há um ano. Produção de peças para máquinas, objetos de decoração, utensílios, tem uma gama de serviços que podem ser prestados com a impressora 3D. Outra coisa são os drones, que podem servir para desenvolvimento de filmes, eventos, conteúdos para publicidade e marketing, acho que isso vai ter um incremento em 2018.

Outra preocupação crescente dos consumidores é com sustentabilidade. Por isso, brechós podem ser uma opção de investimento, acredita a gerente da Unidade de Serviços Financeiros do Sebrae-ES, Alline Zanoni. Negócios sustentáveis de roupa estão na moda. As pessoas estão buscando um consumo de moda mais sustentável. A ideia é buscar menos peças iguais, vender peças com etiquetas a baixo custo.

Como manter a empresa depois que a moda passa?

Paleterias, casas de frozen yogurt, temakerias e lojas de cupcake. Em comum, negócios que viveram momentos de glória na Grande Vitória e morreram em massa, deixando poucos sobreviventes. Mas o que fazer, depois que a moda passa, para o negócio não morrer?

Para a gerente da Unidade de Serviços Financeiros do Sebrae-ES, Alline Zanoni, é preciso ter uma visão estratégica. Há aqueles negócios novos que explodem, mas em pouco tempo, os que vão sobreviver são aqueles que possuem inovação, que estão antenados com o mercado. Os negócios que só oferecerem o básico vão morrer, alerta.

E o que são diferenciais nesse caso? Por exemplo, abrir até mais tarde, fazer entregas, ter fidelidade, organizar eventos na casa. Algo que é diferente do concorrente, afirma Alline.

Além disso, é preciso analisar se a concorrência não é demais para os consumidores no território de atuação do negócio. Um exemplo clássico são as lojas de frozen yogurt. Havia 72 redes na Grande Vitória.

A visão, quando se abre um negócio, tem que ser sempre de longo prazo, pondera o professor da área de finanças da FGV e consultor de empresas e de finanças pessoais, Miguel Leão Borges.

O empreendedor deve fazer o exercício de ver além do mero modismo, é preciso ter uma visão de longo prazo. Tentar criar alternativas, produtos ou serviços novos, diferentes, que possam agregar ao negócio, analisa.

O especialista em empreendedorismo e professor da USP/Esalq, Odair Soares, explica que, para sobreviver, é preciso olhar do ponto de vista do cliente. O empreendedor precisa ter contato com o mercado e buscar desenvolver soluções que atendam às necessidades do público-alvo como um todo, não só de seus clientes.

TENDÊNCIAS PARA 2018

Alimentação

Produtos orgânicos

Produtos feitos a partir de matérias-primas que não levaram agrotóxicos na sua elaboração devem ganhar ainda mais mercado em 2018.

Cervejas artesanais

Uso de drones em filmagens e fotografias é aposta para este ano Crédito: Pixabay

As microcervejarias só crescem no Estado, e ganham cada vez mais fãs. Há oportunidades tanto na produção (fábricas) quanto na comercialização dos produtos (lojas e bares).

Alimentação saudável

Cada vez mais os capixabas se preocupam com a saúde, e a alimentação saudável faz parte disso. Apostar em vender produtos gostosos, com poucas calorias e que trazem benefício à saúde, seja em lojas ou em restaurantes, será uma tendência em 2018.

Produtos naturais

Vender produtos in natura e a granel está em alta e é oportunidade para quem quer investir no segmento de bem-estar, que só cresce.

Hamburguerias

O capixaba é apaixonado por hambúrguer, e apostar no segmento pode render lucro. No entanto, a concorrência já é grande.

Beleza

Cosméticos orgânicos

Muitos consumidores passaram a se preocupar com a presença de elementos como chumbo nos cosméticos. Por isso, a produção e a venda dos cosméticos orgânicos têm crescido.

Estética

Vitória é uma cidade de praia, e os serviços de estética continuam em alta. O contra deste segmento é o alto investimento em equipamentos.

Moda

Brechós

Reutilizar é um verbo que tem ganhado cada vez mais força e, com isso, os brechós viraram tendência.

Tecnologia

Drones

Os drones podem ser empregados de diversas formas. Uma delas é em filmagem e fotografia, uma tendência.

Impressora 3D

Prestação de serviços com impressoras 3D, como na impressão de peças para máquinas ou até mesmo objetos de decoração, deve ganhar espaço em 2018.

Outros serviços

Coworking

Os altos custos de aluguel desencorajam muitos empreendedores a terem um endereço comercial. A solução econômica para isso é o coworking, espaços coletivos de trabalho, a preços pagos muitas vezes por hora.

Serviços para pets

A população de pets no Brasil é uma das maiores do mundo. Serviços de banho e tosa ou venda de acessórios já são tradicionais, mas novos segmentos surgem, como alimentação natural e personalizada para cachorros e gatos.

Turismo personalizado

Agentes de turismo que oferecem opções personalizadas, apostando em nichos como terceira idade ou amantes do vinho, vão fazer sucesso em 2018.

70% fecham as portas por falta de planejamento

Para qualquer tipo de negócio que o empreendedor pretende abrir, é necessário planejar. Isso quer dizer, antes de empreender, fazer algumas perguntas como: vale a pena investir recursos em um negócio que não vai gerar rentabilidade maior do que se o dinheiro fosse aplicado em um fundo de renda fixa? O prazo de retorno é muito alto e o retorno é baixo?

Hoje, 70% das empresas que fecham as portas nos dois primeiros anos de vida, fecham as portas porque não fizeram planejamento. Isso é fundamental. O planejamento consiste na elaboração de um estudo de viabilidade do negócio, afirma Alline Zanoni, gerente da Unidade de Serviços Financeiros do Sebrae-ES.

O plano de negócios mostra itens básicos: custo do ponto, custo da reforma ou da franquia, como buscar um produto ou serviço com diferenciação para o consumidor, qual é a concorrência, qual é o mercado alvo, além de colocar no papel expectativas de despesas e receitas.

Para o especialista em empreendedorismo e professor da USP/Esalq, Odair Soares, três coisas precisam andar juntas na hora de empreender: sonho, planejamento e tendências.

O planejamento é para o sonho não virar um pesadelo. Estar ligado com o mercado também é essencial, sempre antenado nos lançamentos e nas novidades. E se você ama o que faz, a tendência é não desistir e fazer bem feito.