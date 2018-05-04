ES terá R$ 53 bilhões em investimentos e 25 mil empregos até 2022

Após repetidos anos apresentando investimentos cada vez menores, principalmente devido à instabilidade gerada pela crise econômica e à desconfiança do empresariado com o cenário, o Espírito Santo voltou a apresentar melhores projeções em relação à construção e instalação de novos empreendimentos.
O Estado deve receber 468 projetos nos próximos cinco anos, totalizando R$ 53,9 bilhões em aplicações. Com isso, até 2022, a expectativa é de que sejam gerados, em média, 5 mil empregos diretos por ano, totalizando 25 mil, a maior parte deve ser na área da construção.
De acordo com dados do Instituto Jones dos Santo Neves (IJSN), do total de projetos propostos, de 2017 a 2022, 210 já estão em execução, totalizando R$ 25,4 bilhões em investimentos. Além disso, outros 257 são empreendimentos em potencial a serem iniciados, o que representa um investimento na ordem de R$ 28,5 bilhões.
Ainda segundo os dados do IJSN sobre os investimentos anunciados para o Espírito Santo, divulgados nesta quinta-feira (03), em coletiva de impressa, o número total de empreendimentos caiu de 536, na projeção de 2016 a 2021 (divulgado no ano passado) para 467 na projeção de 2017 a 2022, mas o valor total a ser aplicado cresceu 2,7% de um ano para outro. Até 2021, seriam investidos R$ 52,5 bilhões, ou seja, R$ 1,4 bilhão a menos do que a nova projeção.
No ano passado, 108 projetos foram finalizados e saíram da cartela de investimentos previstos até 2021. Já na cartela que compreende o período de 2017 a 2022, 87 novos projetos foram incluídos.