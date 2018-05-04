ES terá R$ 53 bilhões em investimentos e 25 mil empregos até 2022

Em 2014, o Sindicato da Construção Civil do ES tinha mais de 40 mil sindicalizados; hoje são apenas 4,3 mil. Crédito: Divulgação

Após repetidos anos apresentando investimentos cada vez menores, principalmente devido à instabilidade gerada pela crise econômica e à desconfiança do empresariado com o cenário, o Espírito Santo voltou a apresentar melhores projeções em relação à construção e instalação de novos empreendimentos.

O Estado deve receber 468 projetos nos próximos cinco anos, totalizando R$ 53,9 bilhões em aplicações. Com isso, até 2022, a expectativa é de que sejam gerados, em média, 5 mil empregos diretos por ano, totalizando 25 mil, a maior parte deve ser na área da construção.

De acordo com dados do Instituto Jones dos Santo Neves (IJSN), do total de projetos propostos, de 2017 a 2022, 210 já estão em execução, totalizando R$ 25,4 bilhões em investimentos. Além disso, outros 257 são empreendimentos em potencial a serem iniciados, o que representa um investimento na ordem de R$ 28,5 bilhões.

Ainda segundo os dados do IJSN sobre os investimentos anunciados para o Espírito Santo, divulgados nesta quinta-feira (03), em coletiva de impressa, o número total de empreendimentos caiu de 536, na projeção de 2016 a 2021 (divulgado no ano passado) para 467 na projeção de 2017 a 2022, mas o valor total a ser aplicado cresceu 2,7% de um ano para outro. Até 2021, seriam investidos R$ 52,5 bilhões, ou seja, R$ 1,4 bilhão a menos do que a nova projeção.