Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • ES tem lotes de frango da Perdigão recolhidos por risco de Salmonella
Recall da BRF

ES tem lotes de frango da Perdigão recolhidos por risco de Salmonella

Lotes foram recolhidos em 13 Estados; a quantidade tirada do mercado no ES não foi revelada pela BRF

Publicado em 

13 fev 2019 às 17:11

Publicado em 13 de Fevereiro de 2019 às 17:11

BRF Crédito: Divulgação
A empresa brasileira de alimentos BRF, dona das marcas Sadia e Perdigão, anunciou na manhã desta quarta-feira (13) o recall de 464,3 toneladas de frango in natura no mercado nacional produzidos na planta de Dourados, no Mato Grosso do Sul (Sul). Os produtos foram comercializados em 13 Estados, incluindo o Espírito Santo
Em testes laboratoriais realizados pela própria companhia, a empresa identificou potencial risco da presença de Salmonella enteritidis na produção dos dias 30 de outubro e 5, 6, 7, 9, 10 e 12 de novembro de 2018, e com carimbo de inspeção do S.I.F. 18. Questionada sobre a quantidade apreendida em no Espírito Santo, a empresa declarou que ainda não tem o número parcial.
Já estão sendo recolhidos do mercado nacional coxas e sobrecoxas sem osso, meio peito sem osso e sem pele (em embalagens de 15kgs), filezinhos de frango (embalagem de 1kg), filé de peito (embalagem de 2kg) e coração (embalagem de 1kg). 
 DOCUMENTO  O comunicado [ PDF ]
"A presença da Salmonella enteritidis foi confirmada em uma parte das análises realizadas em produtos fabricados nas datas envolvidas no recall. Mas com base no princípio da precaução e na orientação das autoridades, a BRF está fazendo o recolhimento de tudo o que foi produzido em Dourados nas datas acima citadas, independentemente da positividade confirmada", informou em nota.
Por fim, a empresa informou que, caso os alimentos não sejam completamente fritos, cozinhos ou assados e manuseados conforme instruções de uso nas embalagens, a Salmonella enteritidis representa risco à saúde, podendo causar infecção gastrointertinal, cujos sintomas mais comuns são: dores abdominais, diarreia, febre e vômito.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Economia espírito santo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Pílulas ou canetas emagrecedoras? Agora é à la carte
Imagem de destaque
Quantos carros mais cabem nas nossas ruas?
Imagem de destaque
Delegado Romualdo e mais 6 são indiciados por uso ilegal de dados sigilosos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados