ES tem lotes de frango da Perdigão recolhidos por risco de Salmonella

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BRF, dona das marcas Sadia e Perdigão, anunciou na manhã desta quarta-feira (13) o recall de 464,3 toneladas de frango in natura no mercado nacional produzidos na planta de Dourados, no Mato Grosso do Sul (Sul). Os produtos foram comercializados em 13 Estados, incluindo o Espírito Santo. A empresa brasileira de alimentos, dona das marcas, anunciou na manhã desta quarta-feira (13) o recall de 464,3 toneladas de frango in natura no mercado nacional produzidos na planta de Dourados, no Mato Grosso do Sul (Sul). Os produtos foram comercializados em 13 Estados, incluindo o

Em testes laboratoriais realizados pela própria companhia, a empresa identificou potencial risco da presença de Salmonella enteritidis na produção dos dias 30 de outubro e 5, 6, 7, 9, 10 e 12 de novembro de 2018, e com carimbo de inspeção do S.I.F. 18. Questionada sobre a quantidade apreendida em no Espírito Santo, a empresa declarou que ainda não tem o número parcial.

Já estão sendo recolhidos do mercado nacional coxas e sobrecoxas sem osso, meio peito sem osso e sem pele (em embalagens de 15kgs), filezinhos de frango (embalagem de 1kg), filé de peito (embalagem de 2kg) e coração (embalagem de 1kg).

DOCUMENTO O comunicado [ PDF ]

"A presença da Salmonella enteritidis foi confirmada em uma parte das análises realizadas em produtos fabricados nas datas envolvidas no recall. Mas com base no princípio da precaução e na orientação das autoridades, a BRF está fazendo o recolhimento de tudo o que foi produzido em Dourados nas datas acima citadas, independentemente da positividade confirmada", informou em nota.