ES abre 14 mil vagas de emprego com carteira assinada

Crédito: Rafael Neddermeyer/Fotos Públicas

Após três anos seguidos com as demissões superando as contratações no Espírito Santo, em 2018 o saldo de empregos com carteira assinada voltou a crescer. De janeiro a maio, foram 14.458 vagas formais abertas no Estado, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgado nesta quarta-feira (20) pelo Ministério do Trabalho.

Apenas em maio o saldo de emprego no Estado foi de 5.001, o que ajudou a impulsionar os números do país, que abriu 33.659 vagas no mês. Ou seja, apenas o Espírito Santo foi o responsável por quase 15% dos postos de trabalhos abertos em todo Brasil em maio.

SETORES

A justificativa vem do campo. Neste ano, o setor de agricultura e pecuária abriu 6.418 vagas formais no Estado, sendo 5.404 apenas no mês de maio.

Na sequência, os destaques foram os setores de serviços (saldo de 4.858 vagas no ano), indústria de transformação (3.722) e a construção civil (2.015). Variações menores mas ainda assim positivas foram registradas na administração pública (159) e na indústria extrativa mineral (24).

Na contramão, o comércio segue sendo o setor que mais fecha vagas no Estado. Em 2018, foram 2.562 demissões a mais que contratações, sobretudo no segmento varejista. Serviços industriais de utilidade pública, como energia elétrica, água e saneamento, também tiveram saldo negativo de 176 vagas.