Equipe de Bolsonaro estuda corte de tarifas de importação

Nesse caso, a ideia é que as tarifas de todos os bens importados sejam reduzidas em quatro anos. Os produtos que atualmente são taxados de 20% a 35%, como eletrodomésticos, automóveis e confecções, passariam para 15%. Os com tarifa de 15% a 20%, como alguns bens de capital, para 10%. Tarifas de 5% a 15%, que atinge produtos siderúrgicos, por exemplo, cairiam para 5% e, as abaixo de 5%, como matérias-primas, para zero. Claro que o governo não é imune aos lobbies, mas o ideal é que atinja todos os produtos, disse Sandra. O corte unilateral das tarifas por um dos membros, porém, é vetado pelo