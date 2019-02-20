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Reforma da Previdência

Envelhecimento da população pede transição mais rápida, diz secretário

Segundo Leonardo Rolim, número de aposentados no País vai triplicar até 2060; a transição da proposta de reforma apresentada nesta quarta-feira dura 12 anos

Publicado em 

20 fev 2019 às 15:39

Publicado em 20 de Fevereiro de 2019 às 15:39

Jair Bolsonaro entre os presidentes do Senado, Davi Alcolumbre (à esq.), e da Câmara, Rodrigo Maia, no dia da entrega da proposta de reforma da Previdência Crédito: Cleia Vianna/Câmara dos Deputados
O secretário de Previdência do Ministério da Economia, Leonardo Rolim, ressaltou que o Brasil está passando por uma transição demográfica muito rápida em razão do envelhecimento da população e da queda da taxa de fecundidade. “Por isso, também precisamos fazer transição (das regras) mais rápida”, afirmou. A transição da proposta de reforma da Previdência apresentada pelo governo nesta quarta-feira, 20, dura 12 anos.
Rolim traçou um diagnóstico dramático, segundo o qual o número de aposentados vai triplicar até 2060. “Mesmo se não houvesse déficit hoje, no futuro, o sistema atual é inviável”, afirmou.
O secretário informou ainda que o importante para efeitos previdenciários é a expectativa de sobrevida aos 65 anos, e não a expectativa de vida ao nascer. “Que bom que estamos vivendo mais, mas isso tem custo”, disse.
> Equipe econômica detalha proposta da nova Previdência
Segundo secretário, hoje o déficit da Previdência rural é maior, mas logo o regime urbano deve superar esse rombo devido ao envelhecimento da população. “O sistema hoje já não é sustentável. Imagina quando as pessoas que entraram no mercado de trabalho forem se aposentar”, disse.
Ele ressaltou ainda que, no regime próprio de servidores, o número de pessoas é muito menor para um déficit “proporcionalmente muito grande”. “As regras de aposentadoria são muito mais benevolentes”, disse.
> Espírito Santo tem um aposentado para cada servidor na ativa; entenda
“Um dos princípios da Nova Previdência é Previdência justa. Obviamente precisamos ter regra de transição. Se tiver benefício maior, vai pagar mais, mas o objetivo é ter regras iguais para todos após transição”, afirmou.
Rolim lembrou ainda que a maioria dos beneficiários da Previdência recebe até dois salários mínimos e destacou que esse público terá redução nas alíquotas de contribuição, de 8% para 7,5%.

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