Entidades pedem urgência para abertura de consulta pública a rótulos

Modelo proposto pelo Idec/UFPR Crédito: Divulgação

Com o objetivo de pedir agilidade na abertura de consulta pública que decidirá a respeito dos modelos de rotulagem nutricional dos alimentos e suas novas regras, ativistas de organizações participantes da Aliança pela Alimentação Adequada e Saudável realizam uma manifestação nesta sexta-feira, a partir das 8h30min, em frente ao prédio da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), em Brasília. No ano passado, a Anvisa recebeu propostas para a revisão das normas de rotulagem nutricional e já deveria ter aberto a consulta pública. No entanto, ainda não há um prazo definido para esta acontecer.

A Aliança pela Alimentação Adequada e Saudável defende a adoção de uma rotulagem nutricional frontal de advertência inspirada no modelo do Chile, entre outras recomendações, conforme proposta apresentada à Agência pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec) e pesquisadores em design da informação da Universidade Federal do Paraná (UFPR).

Diretora-presidente da ACT Promoção da Saúde, Paula Johns diz estar na mão da Anvisa lidar com esse tema com a urgência que ele merece.

É uma medida vital para alertar sobre a preocupante e acelerada transição do padrão alimentar brasileiro da comida de verdade pelo consumo exagerado de produto ultraprocessado. A rotulagem nutricional frontal alinhada com o Guia Alimentar para a População Brasileira é chave pra frear esse processo", diz a diretora da ACT Promoção da Saúde, que é membro da Aliança.

O modelo proposto pelo Idec/UFPR tem três eixos principais. O eixo referente à rotulagem frontal estabelece a inclusão de um selo de advertência na parte da frente da embalagem de produtos processados e ultraprocessados que apresentem excesso de nutrientes críticos (açúcar, sódio, gorduras saturadas e totais) e qualquer quantidade de adoçante e gordura trans. Este alerta foi desenvolvido com base no selo utilizado no Chile: um triângulo preto inserido em um box branco com as indicações de "alto em". Os critérios utilizados para selecionar os produtos que levarão os selos são baseados nos da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), que são recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS) para a prevenção de doenças crônicas e excesso de peso.