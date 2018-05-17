Entenda o impacto do petróleo a US$ 80 para seu bolso

Produção de petróleo no mar Crédito: Agência Petrobras/Arquivo

O preço do petróleo ultrapassou a barreira dos US$ 80 o barril, o que não ocorria desde 2014. O conflito entre os Estados Unidos e o Irã e a crise na Venezuela - que tem reduzido a produção - ajudam a pressionar o custo do óleo. Mas o que significa o petróleo a US$ 80 para o seu bolso? O impacto vai muito além do preço do combustível. Confira a seguir as principais influências:

PREÇO DE GASOLINA

Gasolina Crédito: Divulgação





O impacto mais direto da alta do petróleo hoje no Brasil se dá no preço do combustível. Isso porque desde o ano passado a Petrobras adotou uma nova política de reajuste de preços de gasolina e de diesel, que permite mudanças até diárias, de acordo com a oscilação no mercado externo. Para se ter uma ideia, os preços de gasolina subiram 17,95% nos doze meses até abril, segundo a inflação medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).

Até o ano passado, a Petrobras tinha uma política diferente de preços, com reajustes menos frequentes para o consumidor. Com isso, a empresa assumia o risco da oscilação do preço da commodity no mercado externo e podia perder ou ganhar.

OUTROS PREÇOS





A alta dos preços de combustíveis começa a se espalhar por outros produtos, gerando um impacto mais amplo no orçamento doméstico. A primeira influência se dá nos custos de transportes, como ônibus e passagens aéreas. Só que também afeta o frete, que por sua vez se reflete em uma gama maior de itens, de alimentos a produtos industrializados.

DÓLAR

Dólar Crédito: Reprodução/ Pixabay





A produção de petróleo dos Estados Unidos está crescendo e as previsões são de que o país em breve se torne o segundo ou até o maior produtor de óleo do mundo. Essa mudança de cenário altera o impacto de uma alta de petróleo, que agora tende a favorecer a economia americana. Com a atividade econômica mais aquecida nos EUA, cresce a aposta de uma alta de juros mais intensa por lá. Quanto maior os juros nos EUA, maior é a atratividade para os investidores, que tendem a deixar outros mercados, como emergentes, incluindo o Brasil. Diante desse fenômeno, a tendência é de valorização de dólar. O mundo já vive um fenômeno global de alta da moeda americana.

JUROS