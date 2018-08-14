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Espírito Santo

Energia em municípios atendidos pela Luz e Força terá alta de 14,32%

Medida foi aprovada pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) na última segunda (13). O efeito nas residências é de 14,1%, enquanto em indústrias e shoppings o aumento chega a 15,1%

Publicado em 14 de Agosto de 2018 às 12:13

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 ago 2018 às 12:13
A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou nesta terça-feira (14) o reajuste nas tarifas da empresa Luz e Força Santa Maria, que atende a 11 municípios no Espírito Santo. O reajuste médio será de 14,32% e começa a valer a partir de 22 de agosto.
Para os consumidores residenciais, atendidos na baixa tensão, o efeito médio será de 14,1%. Já para os consumidores atendidos na alta tensão, o efeito médio será de 15,10%.Para os consumidores residenciais, atendidos na baixa tensão, o efeito médio será de 14,1%. Já para os consumidores atendidos na alta tensão, o efeito médio será de 15,10%.
O impacto será sentido pelos consumidores dos municípios atendidos pela empresa, que são Alto Rio Novo (somente o Distrito sede), Pancas, Águia Branca, São Gabriel da Palha, Vila Valério, São Domingos, Governador Lindenberg, Colatina, Marilândia, São Roque do Canaã e Santa Teresa (distritos de Santo Antônio do Canaã, São João de Petrópolis, 25 de julho).
ALTA TAMBÉM NOS MUNICÍPIOS ATENDIDOS PELA EDP
No último dia 7, em reunião pública da Diretoria da Aneel foi aprovado um reajuste médio de 15,87% nas contas de luz dos consumidores atendidos pela EDP Espírito Santo.
A medida impacta em aproximadamente 1,5 milhão de unidades consumidoras capixabas. Ao calcular o reajuste, conforme estabelecido no contrato de concessão, a Agência considera a variação de custos associados à prestação do serviço. O cálculo leva em conta a aquisição e a transmissão de energia elétrica, bem como os encargos setoriais.
O efeito médio será maior em unidades residenciais subresidenciais, consideradas de baixa tensão média, com um aumento de 16,30%. Para as redes de alta tensão média, como as indústrias e grandes comércios, a alta será de 14,99%.
BANDEIRA VERMELHA
No início do mês, a Aneel informou que as contas de luz continuarão vigorando a bandeira tarifária vermelha nível 2. Com isso, as contas de luz continuarão com a cobrança extra de R$ 5 a cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos.
"A manutenção da cor da bandeira deve-se ao prosseguimento das condições hidrológicas desfavoráveis e à redução no nível de armazenamento dos principais reservatórios do Sistema Interligado Nacional (SIN)", expliocou a Aneel.
Energia em municípios atendidos pela Luz e Força terá alta de 14,32 por cento

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