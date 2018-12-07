Energia elétrica mais barata faz inflação recuar na Grande Vitória

Conta de luz Crédito: Arquivo

Puxada pela queda no preço da energia elétrica, a inflação da Grande Vitória recuou em novembro e caiu 0,30%, índice melhor do que o nacional, cuja queda foi de 0,21% no mesmo mês. Os dados são do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), divulgado pelo IBGE nesta sexta-feira (7) e que é usado para medir a inflação oficial no país. Foi a menor taxa brasileira para o mês de novembro desde a implantação do Plano Real, em 1994.

A inflação da Grande Vitória, de -0,3%, foi a mesma registrada na Região Metropolitana de São Paulo. No caso capixaba, o índice foi puxado pela queda de 5,14% no preço da energia elétrica, que está inserido no grupo habitação, que apresentou variação negativa de -1,33.

"(A redução da inflação) está relacionada com a mudança da bandeira tarifária pela Aneel, que passou de vermelha para amarela em novembro. O valor extra na conta de luz caiu de R$ 5 para R$ 1 a cada 100 KWh consumidos. Reflete também elevação no nível de produção de energia pelas usinas hidrelétricas, com o início da estação chuvosa", avaliou o economista Eduardo Araújo.

Em seguida, também tiveram variação negativa o setor de vestuário (-1,12) e de saúde e cuidados pessoais (-1,07). (Veja o gráfico abaixo)

Já entre os setores que puxaram a inflação para cima, estão o de alimentação e bebidas (0,75), artigos de residência (0,58) e despesas pessoais (0,21).

No mês de outubro, a inflação oficial da Grande Vitória já havia desacelerado, quando atingiu índice de 0,70% - 0,18 ponto percentual abaixo do 0,88% de setembro, segundo os dados do IBGE.

"A perspectiva é de queda um pouco menor para dezembro, em razão da decisão de mudança da bandeira tarifária para verde em dezembro, ou seja, sem custo adicional para consumidores", projeta Eduardo Araújo.

No acumulado dos últimos 12 meses, a inflação atingiu 4,60%.

"A estimativa é que a inflação (IPCA) atinja 3,89% em 2019, dentro da meta estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional (que é de 4,25% para 2019)", diz o economista.