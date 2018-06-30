Empresas mais lembradas do ES já planejam novos investimentos

Comemoração e reconhecimento entre os vencedores do Prêmio Recall de Marcas 2018 Crédito: Carlos Alberto Silva

Investir é a palavra da vez entre as empresas que mais se destacam no mercado capixaba. Seja para sair na frente quando a economia melhorar ou para consolidar seus resultados, grandes companhias, premiadas no 26º Recall de Marcas de A GAZETA, na última quinta em Vitória, já focam expansões físicas e virtuais, com novas unidades pelo Estado e aposta em tecnologia.

Ampliar a atuação é a meta da Universidade Vila Velha (UVV), que tem como projeto central a inauguração de um campus em Vitória em 2020. A instituição terá uma torre de 14 andares em um empreendimento imobiliário já iniciado na Enseada do Suá. Mais polos de educação à distância e cursos também estão no radar da empresa. Neste semestre tivemos um grande crescimento em cursos ofertados e até o final do ano vamos inaugurar polos pelo Estado, comenta o diretor de marketing, Celso Guerra.

A Unimed Vitória é outra com planos de expansão. Segundo o diretor-presidente, Márcio Almeida, o projeto de ampliação do Hospital Unimed está em fase final de aprovação, com o início da obra previsto para 2019. Além disso, estamos constantemente renovando nossos parques de tecnologia e fazendo investimentos para nos mantermos dentro do que há de melhor, ressalta.

A Rede Construir também tem expectativas positivas e estuda novas lojas, segundo o presidente Douglas Delfim. É um cenário que tem nos deixado otimistas. Mudamos nosso centro de distribuição e até o final do ano vamos expandir.

OTIMISMO

Já a Cofril quer triplicar a produção, permitindo que o negócio rompa as divisas do Estado. Até 2020 estamos otimistas que teremos a ampliação da fábrica e chegaremos a regiões vizinhas, afirma o diretor-presidente, José Carlos Correa Cardoso.

Estar em todos os municípios capixabas é a meta da Rede Farmes, hoje em 29 cidades do Espírito Santo. A gente quer estar perto do cliente, com um atendimento e preço de rede dentro dos bairros, conta o presidente do grupo, Marcelo Frisso.

A Wizard, que conta com 21 unidades em terras capixabas, também projeta alcançar novos municípios. Já mapeamos onde temos oportunidade de abrir novas escolas, estamos fazendo a prospecção com investidores e com os franqueados para ampliação, explica o diretor nacional da rede, Gustavo Jorge.

Outra estratégia é investir na melhoria dos processos e treinamento de pessoal, como está fazendo a Banestes Seguros. Somos uma empresa atuante e dentro de um meio muito competitivo, por isso temos que acompanhar como o mercado se movimenta, comenta o diretor-presidente, Otacílio Pedrinha.

Para além das expansões físicas, a atuação mais forte nas redes digitais também tem sido aposta de muitas marcas. A Jaklayne Joias, que lança no próximo mês sua loja on-line, é uma delas. Era um pedido dos nossos clientes, afirma a diretora comercial, Etania Lira.

Outro investimento no digital vem da Dacasa, que está focando em um novo aplicativo com seus serviços, segundo o superintendente Ricardo Moreira. Além disso, vamos abrir mais seis lojas em 2018.

MARCAS CELEBRAM O RECONHECIMENTO

A última quinta-feira, 28, foi de festa para as marcas que não saem da memória dos capixabas. O 26º Recall de Marcas A GAZETA premiou as empresas mais lembradas pelo povo do Espírito Santo em 76 categorias pesquisadas pelo Instituto Futura.

O diretor-geral da Rede Gazeta, Café Lindenberg, ressaltou o evento como um trabalho de valorização das marcas e da própria da rede. Tanto A GAZETA quanto todas as marcas premiadas trabalham para o Espírito Santo e para o capixaba. E é o reconhecimento mais importante, o do capixaba, que o prêmio Recall registra.

Durante a cerimônia, também foi lançado o projeto de comemoração dos 90 anos da Rede Gazeta, intitulado #somoscapixabas, que será detalhado na edição de amanhã de A GAZETA. Nesse ano que estamos com a celebração dos 90 anos, trazemos com o Recall o nosso legado de credibilidade, mas também com um olhar para a frente, que é a nossa preocupação, comentou Café.

Na comemoração, que aconteceu no cerimonial Le Buffet Master, em Vitória, empresários ressaltaram a importância e a consolidação do prêmio como um indicador de qualidade. O responsável pela área comercial do Grupo Carone, Sérgio Carone, avaliou o prêmio como uma direção para o futuro. É um reconhecimento que traz a confirmação que estamos no caminho certo, disse.

Há 22 anos como mais lembrados no Recall, a Buaiz Alimentos vê na trajetória a certificação do sucesso, segundo a CEO do grupo, Eduarda Buaiz. É um sinal que estamos na mesa dos capixabas, o que é um estímulo para sempre inovarmos e fazermos investimentos.

A diretora financeira do Tommasi Laboratório, Juliana Tommasi, ponderou que o Recall se tornou uma diretriz na empresa. Ele dá uma certeza do nosso rumo mostrando com dados reais o trabalho que fazemos e o que esperamos atingir.

O reconhecimento, para o presidente da Viminas, Maurício Silva Ribeiro, é o sonho de qualquer empresa. Todo gestor quer ter a sua marca lembrada pelo consumidor, por isso, a gente considera o Recall um indicador para aquilo que já viemos buscando, frisou.

Na avaliação do diretor-superintendente da Kifrango, Elder Marim, o prêmio Recall é sinônimo de aprovação. Ser o mais lembrado no Estado significa que o consumidor atesta que estamos produzindo com qualidade, é gratificante.