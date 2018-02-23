Empresas europeias disputam voo internacional no Aeroporto de Vitória

Novo terminal do Aeroporto de Vitória será inaugurado no dia 29 de março Crédito: Prefeitura de Vitória/Divulgação

marcada a data de inauguração do novo Aeroporto de Vitória para o próximo dia 29 de março, três companhias europeias manifestaram o interesse em operar uma linha que partiria de Vitória com destino a Milão, na Itália. A intenção foi apresentada em reunião realizada anteontem entre representantes do governo italiano e da Infraero. Após, três companhias europeias manifestaram o interesse em operar uma linha que partiria de Vitória com destino a Milão, na Itália. A intenção foi apresentada em reunião realizada anteontem entre representantes do governo italiano e da Infraero.

De acordo com o diretor de negócios comerciais da Infraero, Marx Rodrigues, concorrem para gerenciar a possível rota as empresas italianas Meridiana e Alitalia, e a espanhola Air Europa. Agora, é preciso formalizar esse interesse para que a Infraero possa proceder com a disponibilização da operação. Além disso, há um segundo caminho que elas precisam percorrer, que é o da liberação pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), explica.

O projeto inicial é que esse primeiro voo internacional seja semanal, segundo informou a senadora Rose de Freitas, que viabilizou a reunião. Outra discussão é de um voo da capital capixaba para a América Latina, conforme revelou o governador Paulo Hartung após conversa com o presidente Michel Temer na última quarta-feira, 21.

Marx explica que a formalização do interesse das operadoras é o primeiro passo para que a Infraero proceda com o processo de internacionalização do aeroporto, que com a nova pista comportará aeronaves maiores, em que são realizados esses voos.

A internacionalização do aeroporto depende de trazer o processo de alfandegamento que vem junto com a autorização de diversos órgãos governamentais, como Receita Federal, Polícia Federal e Anvisa, que promoverão esse procedimento junto com a Infraero para termos em Vitória voos internacionais, afirma.

TESTES

Segundo a secretária de Desenvolvimento de Vitória, Lenise Loureiro, a expectativa é que o novo terminal já funcione imediatamente após a inauguração. A Infraero nos informou que a pista de pouso já recebeu os primeiros testes e que estará em operação assim que inaugurado.

Segundo a Anac, o processo de homologação já está em andamento e há uma vistoria técnica marcada para março. Aliás, esse trâmite também trata de alteração cadastral que possibilitará operações internacionais no aeroporto. A Infraero reforçou que com os processos de homologação finalizados, o objetivo é que a mudança de terminal e o início das operações, incluindo os voos, aconteçam até o final do primeiro trimestre.

O diretor da JL Construções, João Luiz Félix, observou que a pista já foi concluída e que agora a empresa trabalha na finalização do acesso ao novo terminal. Acreditamos que até o dia 20 de março entregamos tudo pronto para a Infraero. Isso é, se não tivermos problemas com chuvas.