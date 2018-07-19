Empresas estão investindo cada vez mais em TI

Rodrigo Novelli mostra aplicativo do supermercado Crédito: Sams club/divulgação

As empresas estão cada dia mais de olho nas novidades tecnológicas do mercado. A implantação de aparelhos mais modernos nos estabelecimentos já virou uma regra diante da demanda crescente por parte dos consumidores. Em média, os gastos e investimentos com tecnologia da informação (TI) das empresas cresceram 7,7% no ano passado em comparação com 2016.

Os dados são da pesquisa Mercado Brasileiro de TI, do Centro de Tecnologia de Informação Aplicada da Escola de Administração de Empresas de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas (FGV/Eaesp), que também apontou que no caso do comércio, neste mesmo período, o crescimento foi de 3,6%.

Já no setor de serviços, o aumento foi de 11%, puxado principalmente pelos bancos, que ampliaram em 14,1% os investimentos em novas tecnologias.

Ainda segundo a pesquisa, o crescimento do uso de smartphones aumentou a interação entre cliente e prestadores de serviços ou de venda, principalmente com os bancos. E, esse processo de informatização, obriga as empresas a gastarem mais na área.

Para Rodrigo Novelli, diretor de Marketing do Sams Club Brasil, é importante investir em tecnologia. Muita vezes, ela é para melhorar um processo que era falho dentro da empresa ou tornar a experiência do usuário mais agradável, afirmou.

Entre as principais tecnologias que estão sendo empregadas na atualidade, as que mais atraem os consumidores são aquelas que trazem comodidade, possibilitando, por exemplo, as compras sem precisar sair de casa, na avaliação de Gilberto Sudré, especialista em tecnologia e comentarista da CBN Vitória.