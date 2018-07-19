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Mercado

Empresas estão investindo cada vez mais em TI

Gastos e investimentos com tecnologia da informação cresceram 7,7% no ano passado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 jul 2018 às 23:26

Publicado em 18 de Julho de 2018 às 23:26

Rodrigo Novelli mostra aplicativo do supermercado Crédito: Sams club/divulgação
As empresas estão cada dia mais de olho nas novidades tecnológicas do mercado. A implantação de aparelhos mais modernos nos estabelecimentos já virou uma regra diante da demanda crescente por parte dos consumidores. Em média, os gastos e investimentos com tecnologia da informação (TI) das empresas cresceram 7,7% no ano passado em comparação com 2016.
Os dados são da pesquisa Mercado Brasileiro de TI, do Centro de Tecnologia de Informação Aplicada da Escola de Administração de Empresas de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas (FGV/Eaesp), que também apontou que no caso do comércio, neste mesmo período, o crescimento foi de 3,6%.
Já no setor de serviços, o aumento foi de 11%, puxado principalmente pelos bancos, que ampliaram em 14,1% os investimentos em novas tecnologias.
Ainda segundo a pesquisa, o crescimento do uso de smartphones aumentou a interação entre cliente e prestadores de serviços ou de venda, principalmente com os bancos. E, esse processo de informatização, obriga as empresas a gastarem mais na área.
Para Rodrigo Novelli, diretor de Marketing do Sams Club Brasil, é importante investir em tecnologia. Muita vezes, ela é para melhorar um processo que era falho dentro da empresa ou tornar a experiência do usuário mais agradável, afirmou.
Entre as principais tecnologias que estão sendo empregadas na atualidade, as que mais atraem os consumidores são aquelas que trazem comodidade, possibilitando, por exemplo, as compras sem precisar sair de casa, na avaliação de Gilberto Sudré, especialista em tecnologia e comentarista da CBN Vitória.
Quando o comércio tem um site ou aplicativo que possibilita ao cliente comprar de dentro de casa, ele facilita o consumo e faz com que a pessoa economize tempo. Ter uma forma de comprar remotamente e de realizar a entrega é uma economia muito grande de tempo, já que não vai ser preciso nem se deslocar para ir às compras, comentou.

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