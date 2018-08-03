Empresas capixabas vão criar projetos para Petrobras

Em meio a uma recuperação global do setor de petróleo e gás, com retomada de investimentos e iniciativas por parte de empresas para ampliar a produção e ganhar competitividade, novas tecnologias estão sendo demandadas pelas companhias do ramo. Essa necessidade por inovações representa um conjunto de oportunidades que prometem alavancar a cadeia de fornecedores no Espírito Santo.

Na próxima semana, a Petrobras irá apresentar na Mec Show 2018 seis demandas por produtos e serviços a serem desenvolvidos por empresas capixabas interessadas em atender a estatal e, consequentemente, ganhar o mercado global.

Na lista das necessidades da petrolífera estão sistemas de identificação para aprimoramento de equipamentos de movimentação de cargas, de retirada de água acumulada nos equipamentos de resfriamento das plantas de gás, de realidade virtual que simule instalação de produção de petróleo, de colunas de completação dupla para injeção de vapor, e para transmissão de dados em rede elétrica de média tensão.

Há ainda a demanda pela criação de um robô de uso submarino (chamado Roving Bat), a ser operado de forma remota para substituir um mergulhador nos trabalhos de inspeção e limpeza de unidades flutuantes de produção de petróleo.

A lista com as demandas serão detalhadas na próxima quinta-feira, 8, na 6a edição do Encontro Tecnológico, que acontece dentro da Mec Show. Engenheiros e técnicos das unidades de operações e do centro de pesquisas da Petrobras irão apresentar o passo a passo do desenvolvimento do produto e, caso haja interesse de uma empresa, poderão explicar e tirar dúvidas.

Embora haja o estímulo à inovação, não há garantia de contratação dos projetos pela estatal, conforme o gerente-geral da Unidade de Operações do Espírito Santo (UO-ES), Ricardo Morais, que ressalta a cooperação técnica como uma oportunidade para o aprimoramento dos fornecedores e o desenvolvimento do setor.

Essa é uma oportunidade de encontrar empresas no mercado capixaba que desenvolvam e promovam inovação que possa ser aplicada à indústria, nos ajudando a aprimorar nossas atividades, não somente no Espírito Santo, como no Brasil e na escala global, afirma.

PROJETOS

Este é o sexto ano seguido que a Petrobras apresenta suas demandas tecnológicas ao mercado capixaba. Segundo Morais, nesse tempo já foram quatro demandas atendidas com projetos concluídos e 27 projetos em curso para atender necessidades apresentadas em anos anteriores.

Entre os projetos em curso no Estado, está o drone de longa distância, em desenvolvimento por um consórcio entre as empresas Vixfly Drones, Mogai e Ictus. Segundo Cleferson Comarela, sócio da Vixfly, o objetivo é garantir mais eficácia no monitoramento de dutos e poços terrestres, reduzindo riscos e custos. Foi uma demanda de 2015 que a gente assinou o projeto e a cooperação e estamos em fase de adequação, já fazendo testes em alguns poços. Vimos a demanda e enxergamos nela a possibilidade de conseguir desenvolver algo que a gente domina.

Pelo menos outras dez demandas passam hoje pela incubadora Tec Vitória, de acordo com o vice-presidente da empresa, Rodolpho Mathias, entre projetos concluídos, em desenvolvimento e em fase inicial. Entre eles, está a haste de bombeio, em avaliação, que possibilitará menos paralisações nos campos terrestres de petróleo. Nós olhamos as demandas, identificamos quais empresas podem solucioná-la, e apresentamos para ao mercado, associados e incubados.

DEMANDAS DA PETROBRAS

- Sistema de identificação (com tags) que aprimore a garantia de integridade e controle de equipamentos e acessórios de movimentação de cargas onshore e offshore.





- Sistema para retirada da água acumulada e resíduo de óxido dos equipamentos responsáveis pelo resfriamento das plantas de processamento de gás.

- Sistema de realidade virtual que simule instalação de produção de petróleo, com o objetivo de aumentar a eficácia e eficiência dos programas de treinamento, promovendo maior segurança das operações de produção.

- Robô de uso submarino (chamado Roving Bat) operado remotamente com grande poder de manobra em várias direções e voltado às inspeções e limpeza de unidades flutuantes de produção de petróleo.

- Desenvolvimento de colunas de completação dupla para injeção de vapor.

- Sistema para transmissão de dados em rede elétrica de média tensão para suporte à automação em poços petrolíferos.

A FEIRA