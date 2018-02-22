Empresários do ES condenam elevação de tributos

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Após a mais longa recessão da história do Brasil, aos poucos, a economia começa a se estabilizar e a retomar seu ritmo de crescimento. Porém, o ajuste fiscal feito pelo governo até agora não foi suficiente para equilibrar as contas  e a suspensão da tramitação da reforma da Previdência deve piorar ainda mais esse cenário. Diante desse quadro, o governo avalia recorrer ao aumento de impostos como única forma de aumentar a arrecadação e suportar despesas.

A possibilidade levantada pelo governo federal, no entanto, é criticada por empresários, entidades e políticos do Estado, que veem na medida uma ameaça à recuperação econômica do país.

De acordo com o presidente da Comissão Especial de Estudos Tributários da Ordem Brasileira dos Advogados (OAB), Leonardo Nunes Marques, a carga de impostos do país já é uma das mais elevadas no mundo e, sem dúvidas, um aumento irá desestimular os investimentos no Brasil.

Empresas que irão se instalar ou expandir seus negócios, por exemplo, deixarão de realizar seus planos porque aumento de tributos significa alta nos custos de produção, explica.

Léo de Castro, presidente da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes), pondera que a resposta do governo para tentar sair dessa situação, apesar de não interromper a trajetória de crescimento do Brasil, reduz a velocidade da retomada econômica e pode gerar outras preocupações.

Ele lança uma dúvida de novo sobre a capacidade do país de honrar suas obrigações. O déficit dos últimos anos, perto de meio trilhão de reais, o que não é nada razoável, gera insegurança. E naturalmente os investimentos passam a ser adiados  de novo.

inviabilidade

A pesada burocracia e a alta carga tributária tornam muito difícil colocar um negócio em atividade no país, lembra o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) Jovem, Gustavo Alves de Oliveira.

Com o aumento da tributação, a permanência dos empreendimentos no mercado será testada. Se o custo de produção aumenta, as empresas precisam encontrar uma forma de conseguir manter o negócio financeiramente viável para que sobrevivam, diz ele.

Se as despesas com a Previdência Social - maior gasto do governo - caírem também nas costas dos empreendedores e empresários em forma de imposto, isso vai acabar inviabilizando os negócios, que deixarão de gerar renda para o país.

EMPREGOS

Uma das formas encontradas pelas empresas de cortar gastos para permanecerem competitivas no mercado é diminuir o número de trabalhadores que contratam ou que têm em suas estruturas operacionais.

De acordo com Ricardo Paixão, presidente do Conselho Regional de Economia (Corecon-ES), o país ainda se encontra com um número de desempregados muito alto. O ano de 2017 fechou com quase 12 milhões de pessoas nessa situação.

A maior parte das famílias ainda têm membros que estão desocupados e isso faz com que essa alta nos impostos tenha impacto direto no orçamento familiar, analisa.

Aridelmo Teixeira, presidente do Espírito Santo em Ação (ES em Ação), complementa que o governo precisa procurar outra alternativa que não seja o pagamento dos impostos. Com o aumento das taxas, as pessoas que sairão mais prejudicados são as mais humildes e os empregos das classes C, D e E serão impactados diretamente, comenta.