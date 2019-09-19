Home
>
Economia (BR)
>
Empresa vai investir na fabricação de cabos de fibra óptica em Linhares

Empresa vai investir na fabricação de cabos de fibra óptica em Linhares

Desde maio deste ano, companhia já conta com um centro de distribuição no município. O investimento previsto é de R$ 500 mil até o fim do ano e serão abertas vagas de emprego

Leonardo Lucas da Silva

Repórter / [email protected]

Publicado em 18 de setembro de 2019 às 17:30

 - Atualizado há 6 anos

A Fibracem possui matriz em Pinhais, no Paraná e pretende investir R$ 500 mil até o fim deste ano na nova fábrica que será instalada em Linhares Crédito: Fibracem/Divulgação

A cidade de Linhares vai receber a primeira fábrica da Fibracem no Espírito Santo. A empresa do segmento de comunicação óptica é uma das principais fabricantes do setor de telecomunicações no país, fornecendo produtos para as cinco regiões do Brasil. Esse é o segundo investimento da marca no Estado. Em maio deste ano, a empresa inaugurou um centro de distribuição no município e em breve vai começar a produzir os produtos em terras capixabas.

Recomendado para você

O ramal Piraqueaçu está interditado, desde o dia 22 de outubro, por indígenas que reclamam do acordo da Samarco referente ao rompimento das barragens de Mariana (MG)

Casagrande vai a Boulos cobrar liberação de ferrovia no ES

Burocracia e dificuldade de acesso ao crédito podem emperrar linhas férreas privadas no ES

Com ferrovias privadas, empresas querem traçar trilhos para o desenvolvimento do ES

A proposta é uma alternativa ao projeto enviado pelo governo Lula (PT) em 2024, que foi criticado pelos motoristas e parte das empresas

Projeto de lei define valor mínimo por corrida e previdência a motoristas de app

00:00 / 01:33
Empresa vai investir na fabricação de cabos de fibra óptica em Linhares

A marca pretende investir cerca de R$ 500 mil até o fim do ano. Treze profissionais já foram contratados e estão em treinamento desde o dia 12 de setembro, na matriz da empresa em Pinhais, no Paraná. A expectativa é contratar mais colaboradores ainda em 2019.

> Obra de fábrica de café solúvel em Linhares abrirá 200 vagas de emprego

De acordo com a Fibracem, Linhares foi escolhida por contar com uma localização estratégica, além dos incentivos e parcerias com o governo do Estado e a prefeitura do município. A empresa ainda está definindo quais produtos do portfólio serão fabricados no Espírito Santo.

OPORTUNIDADES

Em entrevista à reportagem, o secretário de Desenvolvimento de Linhares, Luiz Fernando Lorenzoni, explicou que o novo investimento vai trazer mais benefícios para a cidade: "É mais uma conquista receber uma empresa do setor de tecnologia. Nós estamos a cada dia avançando mais no processo de diversificação da economia e isso agrega valor ao município."

> Linhares tem primeiro posto de recarga de carros elétricos no Norte do ES

Segundo Lorenzoni, diversificar a economia ajuda a melhorar também outras demandas dos linharenses. "É importante porque vai ao encontro do fortalecimento da renda do município, porque o fortalecimento da renda amplia a capacidade de dar respostas mais rápidas às demandas da cidade nas áreas de segurança, educação, saúde e habitação. Também colabora com o processo de geração de oportunidades de emprego. São mais oportunidades para os nossos jovens entrarem no mercado de trabalho", ressaltou.

CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO

A Fibracem já conta, desde maio deste ano, com um centro de distribuição também localizado na cidade de Linhares, no Norte do Espírito Santo. O local conta com uma área de 2.600 metros quadrados e armazena diversos produtos da marca, além de facilitar a conexão com as regiões Norte e Nordeste do país. A empresa possui matriz em Pinhais, no Paraná, além de outro centro de distribuição em São Paulo.

 

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

linhares

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais